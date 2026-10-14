Il Comune di Bardonecchia per un progetto di ripristino della biodiversità e tutela faunistica

Il Comune di Bardonecchia ha concesso il patrocinio istituzionale alla nuova iniziativa promossa dal Comprensorio Alpino TO2 Alta Valle Susa, denominata "Piano strategico di miglioramento ambientale per il ripristino della biodiversità e l’incremento faunistico". La decisione valorizza l'impegno verso interventi concreti di recupero dell'habitat e conservazione della fauna locale. Sostenendo tale piano, l’amministrazione conferma la propria visione sulla centralità del patrimonio naturale alpino, favorendo pratiche virtuose per la gestione del territorio e la prevenzione del degrado ecologico nei pascoli d'alta quota. Per approfondimenti sulle direttive regionali, è possibile consultare il portale della Regione Piemonte.

Questa collaborazione sottolinea una chiara volontà amministrativa: l’Amministrazione comunale favorisce e promuove l’attività di interesse pubblico delle associazioni, dei comitati o degli enti operanti sul proprio territorio. Attraverso la sinergia istituzionale con il Comprensorio Alpino TO2, il piano operativo punterà sul ripristino delle nicchie ecologiche e sul monitoraggio delle specie selvatiche stanziali, bilanciando la tutela ambientale con lo sviluppo del turismo sostenibile. L'iniziativa rappresenta un tassello cruciale per la salvaguardia della montagna, promuovendo iniziative di sensibilizzazione consultabili anche sul sito ufficiale del Comune di Bardonecchia.



