Oulx, Des Ambrois: Confermato anche in quest'anno scolastico il Cambridge English Preparation Centre

L'IISS Des Ambrois di Oulx si conferma, anche per l'anno scolastico 2026-2027, Cambridge English Preparation Centre. Il riconoscimento attesta che l'Istituto ulcense prepara gli studenti agli esami di certificazione linguistica Cambridge English, considerati a livello internazionale uno standard di eccellenza per la conoscenza dell'inglese.

Essere Preparation Centre significa promuovere l'apprendimento della lingua secondo criteri di qualità e preparazione stabiliti da Cambridge, offrendo agli studenti la possibilità di sviluppare le proprie abilità in modo motivante, attento e certificato.

I corsi di preparazione sono rivolti agli studenti del triennio delle Superiori e alle classi terze della Scuola Media e sono gratuiti: alle famiglie spetta soltanto il costo dell'esame.

«Dal KET (A2) alla scuola media all'Advanced (C1) alle superiori, i docenti del Des Ambrois accompagnano gli studenti lungo un percorso che apre le porte a viaggi, università, lavoro e opportunità internazionali – spiega Emanuele Pennini, dirigente scolastico del Des Ambrois di Oulx -. L'Istituto ringrazia sentitamente tutti i ragazzi per il loro impegno, come primi protagonisti di questo successo, e i docenti che con le loro competenze, anno dopo anno, li preparano a raggiungere questi risultati».

I numeri e le statistiche, infatti, offrono un quadro davvero positivo in merito ai corsi del Des Ambrois. Nell'anno scolastico 2025-2026 alle superiori è stato promosso il 100% degli studenti preparati dal Des Ambrois, sia al PET (B1) sia al FIRST (B2) e all'ADVANCED (C1). Se parliamo degli studenti della scuola media, ha superato l'esame circa il 70% dei ragazzi iscritti: un risultato importante per chi ha iniziato a mettersi in gioco fin da subito e guarda al futuro con fiducia.