Il Des Ambrois di Oulx celebra i successi dei suoi studenti: consegnati i diplomi DSD in lingua tedesca

Iniziative, progetti e corsi dedicati alla lingua tedesca, sostengono l'impegno degli studenti e le opportunità offerte dalla formazione internazionale presenti nell’offerta formativa dall'Istituto Des Ambrois di Oulx.

Il professor Ralf Heringhaus, succeduto alla professoressa Volgnant alla guida dello Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) di Roma (l'Ufficio centrale per le scuole tedesche all'estero), ha recentemente fatto visita all'Istituto, incontrando il nuovo dirigente scolastico, Emanuele Pennini, gli studenti e le docenti di tedesco Anna Olivero, Patrizia Cevrero e Liliana Muscianisi.

La visita è stata l'occasione per celebrare un traguardo importante: ben sedici studenti del Liceo Linguistico hanno ricevuto dalle mani del professore il diploma Deutsches Sprachdiplom, conseguito lo scorso marzo dopo un esame sostenuto gratuitamente presso la sede dell'Istituto. Il diploma DSD, corrispondente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue, certifica le competenze linguistiche raggiunte dagli studenti al termine di un percorso fatto di studio e impegno costante.

Nel corso della cerimonia di consegna, il professor Heringhaus ha sottolineato il valore della collaborazione tra il Des Ambrois e lo ZfA, evidenziando come le certificazioni linguistiche aprano ai ragazzi le porte a future esperienze di studio, formazione e confronto internazionale.

Il traguardo raggiunto si inserisce in un percorso di respiro più ampio, che ha visto l'Istituto entrare, nel dicembre 2024, nella rete delle scuole PASCH (Schulen: Partner der Zukunft – Scuole: partner del futuro), l'iniziativa curata dal Ministero degli Affari Esteri tedesco per promuovere lo studio e la conoscenza della lingua tedesca attraverso progetti, programmi e attività di consulenza metodologica e didattica.

Tra le opportunità offerte dalla rete, da quest'anno l'Istituto potrà contare per un semestre sulla presenza di un giovane assistente di lingua volontario, che affiancherà le docenti durante le lezioni offrendo agli studenti ulteriori occasioni di approfondimento linguistico e culturale.

Le attività della rete PASCH hanno inoltre permesso, lo scorso anno, la partecipazione di alcune classi dell'Istituto a eventi organizzati con le scuole PASCH di Torino, tra cui il concerto della band berlinese Treptow, oltre alla possibilità di sostenere gratuitamente in sede l'esame per il conseguimento del Diploma DSD.

Una serie di iniziative che certificano impegno e soddisfazione per i traguardi raggiunti dagli studenti del Des Ambrois, confermando la vocazione dell'istituto ulcense a guardare sempre oltre i confini nazionali.