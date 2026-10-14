Teatro per tutti in corso Cadore, al via il laboratorio creativo dedicato agli over 65

Il teatro come spazio d'incontro, creatività e gioco ad ogni età. Nel quartiere Vanchiglietta, la cultura si fa inclusiva con un'iniziativa pensata per coinvolgere attivamente la popolazione senior del territorio. Giovedì 15 ottobre, alle ore 15.30, presso la sede dell’Associazione Technè Aps in corso Cadore 20/8, si terrà una speciale lezione di prova gratuita aperta a tutte le persone con più di 65 anni.
L'iniziativa rientra pienamente nelle attività sociali e culturali valorizzate dal programma "Arte & Sport" promosso dalla Circoscrizione 7.
Un laboratorio per mettersi in gioco senza requisiti
L'obiettivo del progetto è semplice ma ambizioso: offrire uno spazio accogliente e stimolante per fare nuove amicizie, esplorare la recitazione ed esprimere la propria fantasia attraverso l'improvvisazione guidata, con l'idea di costruire insieme uno spettacolo teatrale passo dopo passo.
Per partecipare non occorre alcuna precedente esperienza sul palcoscenico né particolari competenze recitative. Come spiegano gli organizzatori, gli unici requisiti richiesti sono la voglia di stare insieme, il desiderio di conoscere nuove persone e il piacere di mettersi in gioco provando un'esperienza diversa dal solito.