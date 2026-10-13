La luce che diventa materia: Alessandro Cardinale in mostra alla Crag Gallery con "Slant of Light"

La galleria torinese CRAG – Chiono Reisova Art Gallery, situata in via Parma 66/D, presenta la mostra personale di Alessandro Cardinale intitolata Slant of Light, in apertura dal 24 ottobre 2026 al 10 gennaio 2027. L'inaugurazione si terrà sabato 24 ottobre dalle ore 10 alle 21.

Il progetto espositivo introduce per la prima volta al pubblico un inedito ciclo di sculture appartenente alla serie Scherzi di Luce, nato da oltre due anni di ricerca sul legame tra la materia, la percezione e la luce. Nelle opere dell'artista, la scultura non si configura come un volume statico, ma prende vita attraverso il dialogo costante tra presenza e assenza, pieni e vuoti, luce e ombra.

Al centro della mostra vi sono sculture composte da migliaia di piccole tessere quadrate in legno dipinte d'oro e disposte secondo inclinazioni studiate con precisione, in cui ciascun elemento reagisce alla luce in modo differente per dare vita a una trama mutevole di riflessi. L'uso dei fondi oro evoca i mosaici e le icone sacre, trasportando le figure in uno spazio sospeso e trascendente, mentre i volti umani emergono da una superficie apparentemente astratta grazie a minime variazioni nell'inclinazione delle tessere, che fanno apparire o dissolvere i soggetti a seconda del punto di osservazione. L'opera non è mai definitiva ma vive nell'incontro tra la struttura geometrica, la luce ambientale e lo sguardo attivo di chi osserva, richiamando anche la concezione della forma di Medardo Rosso.

L'esposizione consolida inoltre il sodalizio storico tra l'artista e la CRAG Gallery, nato in seguito alla vittoria di Cardinale a un premio internazionale organizzato dalle fondatrici della galleria. La mostra è visitabile tutti i giorni su appuntamento.