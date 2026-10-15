Un aiuto per chi è in difficoltà: domenica raccolta straordinaria della Colletta Alimentare con la Juventus

In occasione della partita Juventus-Lazio, in programma domenica 18 ottobre 2026 alle ore 20.45, l’Allianz Stadium ospiterà una raccolta alimentare straordinaria promossa da Juventus e Banco Alimentare del Piemonte. Un’iniziativa pensata per coinvolgere la comunità bianconera in un gesto concreto di condivisione, capace di raggiungere e sostenere migliaia di persone in difficoltà.

L’appuntamento all’Allianz Stadium si inserisce nel programma di iniziative promosso dal Banco Alimentare del Piemonte per celebrare il trentennale della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma sabato 14 novembre, quando migliaia di volontari saranno presenti davanti ai supermercati di tutto il Piemonte per invitare i cittadini a donare prodotti alimentari a chi vive una situazione di fragilità. La raccolta nasce dalla convinzione che una grande comunità cresca quando ciascuno si sente corresponsabile del bisogno dell’altro. La Colletta Alimentare è, prima di tutto, un gesto educativo: un invito a trasformare la partecipazione e la vicinanza in un aiuto semplice e tangibile.

Raccolta straordinaria all'Allianz Stadium

I tifosi della Juventus potranno partecipare alla raccolta consegnando i prodotti alimentari ai volontari presenti presso i punti dedicati all’esterno dell’Allianz Stadium. I punti di raccolta saranno attivi in corrispondenza dei Gate B, C, D, F, G e K. In particolare, sarà possibile donare caffè, latte, olio, pasta, biscotti, succhi di frutta, dadi da brodo, verdure in scatola, tonno e carne in scatola, omogeneizzati frutta e pollo. I prodotti dovranno essere integri, non scaduti e non deperibili, preferibilmente confezionati in contenitori diversi dal vetro.

La collaborazione tra Juventus e Banco Alimentare del Piemonte si consolida da anni attraverso azioni concrete. Nei giorni gara e in occasione degli eventi ospitati all’Allianz Stadium, il club bianconero, insieme al proprio caterer esterno, gestisce il recupero delle eccedenze alimentari prodotte nei bar e nei ristoranti dell’impianto, favorendone la redistribuzione e contribuendo a contrastare lo spreco alimentare.

Nel marzo 2026, inoltre, nell’ambito del Social Project della UEFA Youth League, 15 calciatori della Juventus U20 maschile hanno partecipato a due giornate di volontariato e sensibilizzazione: dalla selezione e dal riconfezionamento dei prodotti presso la sede del Banco Alimentare al supporto alla distribuzione presso una delle organizzazioni partner. Un’esperienza che ha avvicinato i giovani bianconeri alle attività della rete solidale e al valore della responsabilità verso la comunità.

Con la raccolta straordinaria di Juventus-Lazio, questo percorso compie un nuovo passo e chiama l’intera comunità bianconera a diventare protagonista: un piccolo contributo individuale può trasformarsi in un aiuto concreto per tante persone.

Gli altri eventi del trentennale

Fondazione Banco Alimentare del Piemonte ETS ha promosso un programma di iniziative rivolte ai cittadini, alle istituzioni, al mondo economico, al volontariato e alla società civile.

Martedì 20 ottobre - Convegno presso il Sermig - Arsenale della Pace di Torino , dal titolo "La Colletta è… un gesto che da trent'anni cambia la vita delle persone" , con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo sociale, di volontari e di persone aiutate che racconteranno il significato umano e sociale dell'esperienza della Colletta Alimentare.

- , dal titolo , con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo sociale, di volontari e di persone aiutate che racconteranno il significato umano e sociale dell'esperienza della Colletta Alimentare. Dal 1° al 16 novembre - Mostra fotografica "Piccoli gesti che cambiano il cuore" sotto i portici di via Po a Torino. Attraverso immagini, testimonianze e racconti, la mostra ripercorre trent'anni di incontri, volontariato e solidarietà. L'esposizione sarà successivamente ospitata anche in altre città del Piemonte.

- sotto i portici di via Po a Torino. Attraverso immagini, testimonianze e racconti, la mostra ripercorre trent'anni di incontri, volontariato e solidarietà. L'esposizione sarà successivamente ospitata anche in altre città del Piemonte. Notte tra il 13 e il 14 novembre - Illuminazione della Mole Antonelliana, simbolo della città di Torino, per richiamare l'attenzione dell'intera comunità sull'importanza della partecipazione alla Colletta Alimentare.

Giornata nazionale della Colletta Alimentare

Sabato 14 novembre, Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, all'ingresso di migliaia di supermercati, i volontari del Banco Alimentare, riconoscibili dalla tradizionale pettorina arancione, inviteranno i clienti a condividere una parte dei prodotti acquistati con le persone e le famiglie in difficoltà. Gli alimenti donati verranno raccolti dai volontari e distribuiti alle organizzazioni caritative, che li destineranno alle persone assistite. Attraverso questo gesto semplice, milioni di cittadini possono diventare protagonisti di una grande esperienza di solidarietà e partecipazione.

I numeri della GNCA in Piemonte nel 2025

· 691 tonnellate di alimenti raccolti, con un aumento di 20 tonnellate rispetto al 2024, confermando il trend positivo degli ultimi anni (594 tonnellate del 2023, 570 nel 2022 e 548 del 2021)

· 1.300 punti vendita

· 12.000 volontari coinvolti

“L'esperienza maturata in questi trent'anni dimostra che la Colletta non raccoglie soltanto cibo. Genera relazioni, promuove la partecipazione civica, rafforza il senso di appartenenza alla comunità e contribuisce a diffondere una cultura della gratuità e della cura reciproca” commenta Francesco Rondinelli, presidente della Fondazione Banco Alimentare del Piemonte.