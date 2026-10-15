"Immagina Piazza Barcellona": i residenti si mobilitano per la riqualificazione dello spazio pubblico

Un gruppo spontaneo di residenti di San Donato ha deciso di mobilitarsi in prima persona per strappare piazza Barcellona allo stato di degrado e abbandono in cui versa da tempo. L'obiettivo della mobilitazione dal basso è trasformare lo storico spazio del quartiere in un punto d'aggregazione vivo, sicuro e a misura di famiglie, capace di coniugare la vocazione commerciale del territorio con nuove opportunità di socialità e sport per tutte le età.

L'iniziativa prevede una consultazione popolare e una petizione da presentare a Palazzo Civico per sollecitare l'amministrazione comunale a un intervento di restyling strutturale.

Sondaggio online e campi da gioco

Per costruire una proposta condivisa, i promotori dell'iniziativa hanno lanciato un sondaggio - accessibile tramite QR Code e aperto fino al 25 ottobre - rivolto a tutti coloro che vivono e frequentano la piazza. L'idea progettuale emersa immagina una nuova piazza Barcellona dotata di piastre polivalenti per il basket e il calcetto, aree giochi colorate per i bambini e spazi verdi attrezzati con nuove panchine e zone d'ombra, senza intaccare la continuità dello storico mercato rionale.

La riprogettazione mira a trasformare l'area da semplice luogo di passaggio a vero e proprio centro di aggregazione.

Raccolta firme in piazza sabato 7 novembre

Per dare forza istituzionale alla richiesta e presentare un progetto concreto al Comune di Torino, i residenti hanno organizzato una giornata di mobilitazione territoriale. L'appuntamento per la raccolta firme si terrà sabato 7 novembre 2026, dalle ore 9 alle 14, direttamente in piazza Barcellona.

L'invito rivolto a tutto il quartiere è di partecipare numerosi per far sentire la voce della cittadinanza e contribuire attivamente al disegno della piazza del futuro.