San Salvario, 28enne in manette per questioni di droga: a tradirlo il forte odore di cannabis

La Polizia di Stato ha arrestato, nei giorni scorsi nel quartiere San Salvario, un 28enne italiano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. A destare sospetti, l'andirivieni all’interno di un appartamento di via Caluso. All'esterno dell'abitazione, peraltro, si percepiva un fortissimo odore di cannabis.

E' così scattato il blitz e dalla perquisizione sono emersi, all’interno del frigorifero, numerosi panetti di hashish per un peso lordo complessivo di oltre 5,3 chili, oltre che 1.300 euro in contanti, 57 sigarette elettroniche contenenti principio attivo THC, materiale per il confezionamento, una macchina sottovuoto e un bilancino di precisione, nascosti in una credenza.

L’uomo è stato arrestato e messo ai domiciliari.