Dalla matita di Giugiaro alla sella: Vigone si prepara a tre giorni di festa con Mais e Cavalli

Ci sarà anche Giorgetto Giugiaro, uno dei più celebri designer automobilistici al mondo, all’inaugurazione della 27ª edizione Fiera Mais e Cavalli, che si svolgerà a Vigone da domani, venerdì 16, a domenica 18 ottobre. È lui infatti l’autore della 15ª Panchina d’artista che sarà presentata venerdì, all’inaugurazione della festa in piazza Clemente Corte, a partire dalle 18,30. Per l’occasione verrà aperta la mostra personale del designer ‘L’arte totale’ allestita nell’ex Chiesa del Gesù, in piazza Michele Baretta, e visitabile nel fine settimana.

Fiera Mais e Cavalli è però soprattutto la fiera degli spettacoli equestri e delle produzioni agricole del territorio.

Domani si alza il sipario sulla nuova Arena

Con l’inaugurazione della Fiera, domani si aprirà anche l’area commerciale di piazza Cardinal Boetto, il luna park, lo street food e le altre mostre presenti in paese. All’ex Ghiacciaia, in piazza Clemente Corte ci sarà un omaggio al concittadino Franco Costamanga: “È stata proprio la famiglia Costamagna ad averci proposto i dipinti di paesaggi di Franco in ricordo del papà e del marito”, spiega Paola Salvai, presidente della Pro loco di Vigone che organizza la manifestazione. Spazio ad altri creativi del territorio anche nella chiesa di San Bernardino, in piazza Boetto: lì ci sarà l’esposizione di opere in madreperla realizzate da Gianni Emanuelli. Al Museo del Cavallo di piazza Vittorio Emanuele I tornerà un gran classico della Fiera: “La mostra di modellini agricoli e ambientazioni, curata dagli Amici del modellismo che ogni anno rinnovano l’allestimento” annuncia Salvai.

Quella sera aprirà il Palagastronomico di piazza Corte per le cene e gli spettacoli musicali. La prima dj ospite sarà Giulia Frencia.

Ma venerdì sarà possibile avere un assaggio anche degli spettacoli equestri dei giorni successivi con il Pre Galà (costo 6 euro) delle 21,15: “Quest’anno torneranno i Giona con uno show rinnovato e nella cornice di una nuova Arena coperta: più grande al fine di far sedere gli spettatori sulle tribune e migliorare quindi la visibilità. Parteciperanno anche i gruppi equestri del territorio” aggiunge Salvai.

Dal battesimo della sella alla Stand Up Comedy Circus

Dal pomeriggio di sabato il programma si infittisce di appuntamenti. I viali di piazza Corte ospiteranno il battesimo della sella mentre in piazza Palazzo Civico ci sarà l’esposizione antichi trattori. Nella zona del Palagastronomico gli animatori dell’oratorio proporranno giochi in piazza per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni e in piazza Baretta ci saranno dimostrazioni di kickboxing. In piazza Palazzo Civico, alle 15,30, inizierà la Stand Up Comedy Circus di Stefano Ricca.

Alla stessa ora, ma nell’Arena di Piazza Clemente Corte, ci saranno le prove dello spettacolo equestre a cui si potrà assistere gratuitamente.

Alle 16 partirà dal municipio la visita guidata al centro storico dedicata all’artista vigonese Michele Baretta (costo 8 euro, prenotazione obbligatoria al numero 0171 696206 o sul posto) e alle 17 piazza Corte ospiterà musica e balli country. L’ultimo appuntamento del pomeriggio è in programma alle 17,30 con la presentazione del libro di Daniele Nicastro ‘Il resto non importa’, in piazza Baretta.

Dopo la cena al Palagastronomico ci sarà la musica di Radio Gran Paradiso e dj Matteo Dianti e, alle 21, nell’Arena inizierà il Gran Galà Equestre (costo 10 euro).

Gravel, mercato e doppio appuntamento con i cavalli

Domenica sarà la giornata della Gravel del Mais, la pedalata tra i campi in programma al mattino. Piazza Vittorio Emanuele II ospiterà inoltre il mercato della domenica che si aggiungerà agli stand dell’area commerciale. Anche la Biblioteca Luisia allestirà il suo mercatino con i libri dismessi che potranno essere acquistati in piazza Baretta.

Oltre al classico battesimo della sella lungo i viali, quel giorno ci sarà anche il battesimo della mini moto, in piazza Vittorio Emanuele II.

Mentre al Palagastronomico si potrà pranzare (menù fisso a 20 euro, menù bimbo a 10 euro) e gli eventi proseguiranno nel pomeriggio con il doppio Gran Galà Equestre (costo 10 euro), in programma alle 14,30 e 17,30. Tra gli eventi del pomeriggio ci sarà l’esibizione del coro di voci bianche Corofilla in piazza Baretta, che successivamente ospiterà le danze tipiche popolari delle Valli Chisone e Germanasca a cura del gruppo ‘La Tèto Aut’ di Roure.

Nel pomeriggio si potrà giocare con il mais in piazza Corte e partecipare a laboratori per bambini.

La sera riaprirà il Palagastronomico per la cena, seguita dalla serata danzante con la musica di Enzo Allasino.

I biglietti per gli spettacoli equestri possono essere acquistati direttamente in fiera, alla biglietteria di piazza Clemente Corte, il venerdì dalle 17 alle 21, il sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17. In alternativa si può contattare il numero 339 5479651 e acquistare il biglietto pagandolo con bonifico o Satispay.