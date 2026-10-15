Sul palco in autonomia: a Villar Perosa cade una barriera

Quattro anni di raccolte fondi e sette ‘grandi’ donatori, hanno realizzato il sogno dell’associazione ‘Cantiere senza sensi’ di rendere completamente accessibile il palco del Cinema Teatro delle Valli alle persone con disabilità. Domani, venerdì 16 ottobre, a Villar Perosa si inaugura il servoscala appena installato, nell’ambito di una giornata dedicata all’inclusione organizzata dal progetto Vita.

Le iniziative partono al mattino con l’escursione gratuita e adatta a tutti, proposta da Escursionando Trekking e da Cityfriend e con il pranzo in Sala Ribetto, nella struttura di Una finestra sulle valli. “Celebriamo in questo modo la conquista del Cantiere senza sensi che fa compiere alle nostre Valli un passo in più verso l’inclusione” dichiara Eleonora Pertusio, responsabile del progetto.

L’idea di dotare il palco del Cinema Teatro di servoscala nasce nel 2022: “La sala è stata progettata per essere completamente accessibile anche alle persone con disabilità ma non è così per il palco su cui le persone, per poter salire, devono essere trasportate in braccio” spiega Emilia Cristiano per Cantiere Senza Sensi, l’associazione che promuove l’inclusione attraverso spettacoli teatrali in cui recitano assieme persone senza e con disabilità.

Parte quindi la raccolta fondi per acquistare il dispositivo che si rivela più costoso del previsto: “Abbiamo chiesto infatti un servoscala su misura che non disturbasse l’estetica del teatro. Doveva inoltre essere attivabile e utilizzabile in autonomia dalla persona con disabilità” aggiunge Cristiano.

La spesa complessiva ammonta a 17.680 euro: “L’abbiamo raggiunta con attività di raccolta fondi organizzate con il sostegno del Comune di Villar Perosa e soprattutto grazie al contributo di sette grandi donatori – rivela –: Vivi Pomaretto, Skf, Claudio Aimonetto, Freedrift, il Lions Club di Pinerolo, Marina Mazza, Gruppo Franzin Valnoce”.

Durante l’evento di venerdì, organizzato anche grazie alla collaborazione delle attività di Villar Perosa, ci saranno iniziative pomeridiane per bambini all’ala vicino alla società operaia, mentre alle 17,30 l’appuntamento è al Cinema Teatro per l’inaugurazione del servoscala.

Per partecipare alle iniziative della giornata è richiesta la registrazione al link.