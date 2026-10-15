Personale chiede in massa il trasferimento: sale operatorie di Ciriè e Lanzo al collasso

Ancora problematiche all'Asl To4, dove le sale operatorie degli ospedali di Ciriè e Lanzo sono al collasso dopo che quasi tutto il personale ha presentato in massa la richiesta di trasferimento. Una mobilitazione senza precedenti determinata, come denunciano Nursind e FP Cgil, dal "perdurare di uno stato di disagio psicofisico legato all'attuale contesto lavorativo, frutto di un clima pesante, di pressioni insostenibili e di un'organizzazione del lavoro che ha ormai oltrepassato ogni limite di guardia".

Segnalazioni da operatori stremati

Nonostante i ripetuti allarmi lanciati nei mesi scorsi dalle organizzazioni sindacali e i tentativi di aprire un dialogo costruttivo con l'Azienda, le segnalazioni sono rimaste inascoltate. Ma la vertenza legata alla sale operatorie rappresenta solo la punta di un iceberg. Quotidianamente, le segreterie sindacali ricevono segnalazioni da parte di operatori stremati, e si registrano crescenti ricorsi alle procedure di tutela e al consigliere di fiducia a causa di un ambiente lavorativo diventato insostenibile.

Per fare il punto su questa situazione drammatica, esaminare le criticità e discutere la nuova organizzazione oraria prevista dal prossimo 1° novembre, i sindacati NurSind e FP CGIL hanno indetto un'assemblea sindacale con i lavoratori che si terrà martedì 20 ottobre 2026, dalle 11:00 alle 15 presso l'Ospedale di Ciriè.

"Servono risposte sulla gestione"

"I lavoratori hanno parlato in modo chiaro e compatto. Ora l'Azienda non può più girarsi dall'altra parte o far finta di nulla: servono risposte immediate sulla gestione, sul clima nei reparti e sulla salvaguardia della dignità e della salute di chi ogni giorno garantisce la cura dei cittadini" concludono NurSind e Fp Cgil.

Si tratta dell'ennesima problematica che si registra all'interno dell'Asl To4, dopo la chiusura a marzo della Dialisi di Ivrea per lavori ad oggi non ancora iniziati, oltre a problemi anche nel medesimo reparto dell'ospedale di Castellamonte.