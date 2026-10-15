"Farmaci ad alto costo": martedì incontro all'Accademia delle Scienze di Torino

Martedì 27 ottobre alle ore 17.30, l’Accademia di Medicina in collaborazione con l’Accademia delle Scienze organizza, in via Accademia delle Scienze 6, a Torino, una seduta scientifica dal titolo “Farmaci ad alto costo, razionale farmaco-economico, l’esperienza clinica". Dopo l’introduzione a cura di Roberto Fantozzi, Professore di Farmacologia, Università di Torino e membro dell’Accademia di Medicina interverranno Benedetto Bruno, Professore di Ematologia, Università di Torino e membro dell’Accademia di Medicina e Luigi Cattel, Professore di Tecnologie Farmaceutiche avanzate, Bio farmaceutica e Farmacocinetica, docente di Farmacoeconomia, già direttore della Scuola di Specializzazione di Farmacia Ospedaliera, Presidente del Comitato etico della Città della Salute dal 2005 ininterrottamente fino al 2019 in qualità di Farmacologo.

La tutela della salute definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, è un diritto/dovere individuale e sociale. L'entità e la qualità di questa tutela, ancora dopo l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, è un parametro fondamentale di valutazione del benessere sociale. Il continuo sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni in campo sanitario (intervento Prof. Bruno) si basa sull'integrazione multidisciplinare ed è accompagnato da un progressivo aumento dei costi. In particolare è attentamente monitorata la spesa farmaceutica (intervento Prof. Cattel). E' ormai comune nel dibattito sull'organizzazione sanitaria l'uso del termine sostenibilità. La speranza è che sostenibilità, sussidiarietà e solidarietà possano convivere.

Si potrà seguire l’incontro accedendo alla sala Mappamondi dell’Accademia delle Scienze in via Accademia delle Scienze 6 a Torino. La registrazione dell’incontro verrà pubblicata sul sito dell’Accademia delle Scienze (https://www.accademiadellescienze.it/iniziative/2026/farmaci-ad-alto-costo).

E’ possibile prenotare il posto al link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-farmaci-ad-alto-costo-il-razionale-farmaco-economico-lesperienza-clinica-2001511462664?aff=oddtdtcreator.