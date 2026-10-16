Oggi lo sciopero per il clima, Torino si prepara: le misure preventive tra strade chiuse e divieti

Torino si prepara per la giornata di sciopero per il clima. Il corteo, con partenza alle ore 9.30, vedrà alla testa della manifestazione i Fridays for Future che guideranno gli attivisti da Palazzo Nuovo fino ai Giardini Grosa.

Al centro della protesta la denuncia alla dipendenza dai combustibili fossili e le conseguenze delle scelte energetiche, ma anche il legame tra crisi climatica, aumento dei prezzi e conflitti internazionali. Lo sciopero non si limiterà alle cause ambientaliste ma si estenderà quindi anche alle rivendicazioni sociali. Prenderanno parte al corteo anche gli attivisti per la Palestina che lo scorso sabato avevano già annunciato il proprio sostegno alla manifestazione.

Dopo le occupazioni studentesche e i disordini dei giorni scorsi nelle scuole il Prefetto Donato Cafagna ha adottato specifiche misure preventive nelle aree urbane interessate dai movimenti dei manifestanti.

I divieti

Nello specifico nei luoghi e in occasione delle manifestazioni con corteo, dalle ore 7.00 e sino alle 24, è "vietato detenere, senza giustificato motivo, oggetti e materiali idonei all’occultamento del viso (caschi, maschere, mascherine, ecc..), nonché fumogeni e materiale esplodente di qualunque natura, per prevenirne l’uso con finalità violente; sono vietati il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande in bottiglie di vetro e lattine e in qualsiasi altro contenitore che possa essere impropriamente utilizzato, costituendo pericolo per la pubblica incolumità, nonché il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori".

Le modifiche alla viabilità

I divieti si applicano nell’arco temporale e nelle aree di transito dei manifestanti comprese in corso Vittorio Emanuele II nel tratto compreso tra corso Cairoli e via Falcone; lungo Po (corso Cairoli, Lungo Po Armando Diaz e Lungo Po Cadorna) nel tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e corso San Maurizio; corso San Maurizio nel tratto compreso tra Lungo Po Cadorna e Rondò Rivella; corso Regina Margherita nel tratto compreso tra Rondò Rivella e corso Principe Eugenio; corso Principe Eugenio nel tratto compreso tra corso regina Margherita e piazza Statuto; piazza Statuto; corso Inghilterra nel tratto compreso tra piazza Statuto e via Cavalli; via Cavalli nel tratto compreso tra corso Inghilterra e via Falcone; via Falcone nel tratto compreso tra via Cavalli e corso Vittorio Emanuele II.

