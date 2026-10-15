Riscaldamento, a Collegno l'accensione degli impianti è rimandata al 26 ottobre

La Città di Collegno ha ordinato il posticipo dell’accensione degli impianti termici al 26 ottobre 2026 su tutto il territorio comunale. Il provvedimento, firmato ieri, si è reso necessario alla luce delle temperature superiori alla media stagionale registrate da Arpa Piemonte e nell'ottica di una forte riduzione dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti.

La misura si applica a tutti gli impianti di riscaldamento, inclusi i sistemi alimentati tramite teleriscaldamento.

Le motivazioni del provvedimento

Il rinvio dell'accensione (inizialmente prevista per il 15 ottobre come da normativa per la Zona Climatica E) si basa su criteri di sostenibilità e dati oggettivi:

Clima favorevole: Le stazioni meteo rilevano temperature miti che non rendono necessario l'uso del riscaldamento.

Tutela ambientale: Gli impianti civili sono una fonte rilevante di emissioni. Ridurne l'esercizio aiuta a contenere l'inquinamento atmosferico.

Estensione al teleriscaldamento: Per garantire equità ed efficacia, lo stop temporaneo include anche la fitta rete di immobili collegati al teleriscaldamento cittadino.

Le eccezioni all'ordinanza

Il rinvio non si applica ad alcune categorie sensibili o produttive, che potranno quindi accendere il riscaldamento secondo le necessità: