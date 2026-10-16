Roberta Rudà eletta Presidente dell’Associazione Europea di Neuro-Oncologia

Si è appena concluso a Roma il Congresso annuale dell’EANO (Associazione Europea di Neuro-Oncologia) che ha attirato più di 2000 esperti sui tumori cerebrali provenienti non solo da Paesi europei ma da tutto il mondo. Nel corso dell’Assemblea Generale è stata formalizzata l’elezione della professoressa Roberta Rudà a Presidente dell’Associazione per il biennio 2026-2028 a riconoscimento di una elevata attività scientifica ed educazionale nel campo della Neuro-Oncologia riconosciuta a livello internazionale.

Roberta Rudà è Direttore della Neuro-Oncologia del Dipartimento di Neuroscienze dell’ospedale Molinette della Città della Salute e della Scienza di Torino e Professore di Neurologia all’Università di Torino.

Il suo costante impegno in questa disciplina, che sta vivendo un momento di importanti avanzamenti, l’ha portata ad essere inizialmente coordinatrice del gruppo di studio della Neuro-Oncologia della Rete Oncologica Regionale, poi eletta a Presidente dell’Associazione Italiana della Neuro-Oncologia AINO dal 2017 al 2022. Da anni è attiva nell’ambito della società europea EANO, dove tra le altre cose ha guidato la stesura di due Linee Guida Europee su diagnosi e terapia dei tumori cerebrali. Ora la comunità della neuro-oncologia europea l’ha scelta come guida e si prepara ad affrontare una sfida importante.

“La nomina della professoressa Rudà è un grande riconoscimento alla sua competenza e alla scuola torinese della Neuro-Oncologia. Un risultato che valorizza anche il lavoro di squadra e la multidisciplinarietà, fondamentali per integrare ricerca, innovazione e competenze cliniche e offrire ai pazienti percorsi di cura sempre più efficaci e personalizzati” dichiara Livio Tranchida (Direttore generale CDSS).