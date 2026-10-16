Dopo tre settimane di "ciclabile umana" qualcosa si muove: Palazzo Civico accoglie la mobilitazione e avvia il confronto sui controviali

Un primo tavolo con le istituzioni per trasformare un dolore, da cui è nata una mobilitazione spontanea, in risposte concrete: lunedì 19 ottobre il comune e la circoscrizione 7 incontreranno le associazioni torinesi per discutere la messa in sicurezza del controviale di corso Regina Margherita. Il confronto dopo tre settimane di mobilitazione ininterrotta a seguito della tragedia dello scorso 22 settembre, quando il piccolo Nicolò Di Ciò, appena 7 anni, ha perso la vita investito da un'auto mentre andava a scuola in bicicletta insieme al padre.

L'incontro accordato per lunedì

La convocazione ufficiale è stata accordata dal sindaco Stefano Lo Russo, dall’assessora Chiara Foglietta e dal presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri dopo la lettera aperta inviata da una vasta rete di realtà locali. A firmare l'appello erano stati il Comitato Vanchiglia Insieme, FIAB Torino Bike Pride, FIAB Torino Bici & Dintorni, Toroller Collective, Future Parade Torino, Fridays for Future Torino, Giustizia Climatica Ora! (Kontiki), Circolo Legambiente Molecola, Extinction Rebellion Torino, Comitato Torino Respira, Rete informale Piedibus, Comitato Aurora si Cura e il Consiglio d’Istituto dell’I.C. Gino Strada.



Tre settimane di mobilitazione



Da tre settimane il quartiere Vanchiglia è teatro di una continua e partecipata protesta pacifica, caratterizzata da presidi e dalla creazione di vere e proprie "ciclabili umane" lungo il tratto di strada teatro dell’incidente. "Siamo ormai tre settimane che presidiamo corso Regina con i nostri corpi e le nostre bici. Tre settimane straordinarie in cui abbiamo dato vita a una mobilitazione orizzontale, spontanea, partecipatissima, tenace e disciplinata", sottolineano i promotori nella comunicazione con cui hanno reso nota la risposta di Palazzo Civico.

Primo momento di interlocuzione

L'incontro del 19 ottobre rappresenterà il primo momento d'interlocuzione ufficiale in cui le associazioni presenteranno le proprie proposte operative. "Un incontro nel quale esprimeremo le nostre proposte per cominciare da subito a mettere in sicurezza il controviale di corso Regina Margherita e gli altri controviali cittadini: il nostro obiettivo è partire da Vanchiglia per cambiare la mobilità di tutta Torino."

La ciclabile umana continua

Nonostante la convocazione del tavolo tecnico e politico, la rete delle associazioni mantiene alta la guardia e conferma la prosecuzione delle manifestazioni: "Dobbiamo insistere nella mobilitazione”, sostengono rilanciando l'appuntamento con la "ciclabile umana” anche per la stessa giornata di lunedì 19 ottobre, in concomitanza con l'avvio del tavolo istituzionale. "Più saremo, più forza avremo nell'interlocuzione con le istituzioni: il futuro della mobilità torinese è anche nelle nostre mani. Dobbiamo metterci tutto l'impegno e tutta la dedizione di cui siamo capaci. Perché il nostro obiettivo è alla portata: possiamo raggiungerlo, lo stiamo già facendo! Per la memoria del piccolo Nicolò."