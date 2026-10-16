Il PITER ALPIMED+ si prepara alla seconda assemblea transfrontaliera, in programma il 28 ottobre a Genova

Si terrà il prossimo 28 ottobre 2026, presso il Palazzo della Regione Liguria a Genova (via Fieschi 15), la seconda Assemblea transfrontaliera del PITER ALPIMED+, il Piano Integrato Territoriale che riunisce istituzioni, enti pubblici, soggetti economici e aree protette del territorio compreso tra le province di Cuneo e Imperia e il Dipartimento delle Alpes-Maritimes.

L’incontro rappresenterà un nuovo momento di confronto e collaborazione tra i 15 partner del progetto, impegnati nella costruzione di una strategia comune per le Alpi del Mediterraneo. L’Assemblea consentirà di fare il punto sullo stato di avanzamento delle attività, condividere i risultati raggiunti e definire le prossime azioni per rafforzare la cooperazione tra i territori italiani e francesi.

Il partenariato del PITER ALPIMED+ è composto da:

Métropole Nice Côte d’Azur

Parc national du Mercantour

Communauté d’Agglomération de la Riviera Française

Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur

Conseil Départemental des Alpes-Maritimes

Chambre de Métiers et de l’Artisanat Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

Université Nice Côte d’Azur

Provincia di Cuneo

Comune di Cuneo – Parco fluviale Gesso e Stura

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo

Ente di Gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime

ARPAL – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure

Provincia di Imperia

Camera di Commercio delle Riviere di Liguria

Regione Liguria

All’Assemblea sono invitati tutti gli amministratori locali e i rappresentanti del territorio, per una riflessione su azioni strategiche come la Carta Europea del Turismo Sostenibile e la promozione della destinazione turistica delle Alpi del Mediterraneo, senza dimenticare i progetti di ricerca scientifica e naturalistica attivati sul territorio.

Dopo i saluti istituzionali, coordinati dalla Città Metropolitana di Nizza, capofila del PITER, interverranno i rappresentanti del Comune di Cuneo, referente dell’attività di comunicazione e capofila del progetto ECOTOUR, seguiti dai rappresentanti di ARPAL Liguria, capofila del progetto ECOTERR. A chiudere la mattinata, due esperienze di cooperazione transfrontaliera di successo: EsCaT, tra Francia e Spagna, e Gorizia–Nova Gorica, tra Italia e Slovenia.

La forza di ALPIMED+ risiede nella capacità di mettere in rete competenze, esperienze e responsabilità diverse attorno a una visione condivisa delle Alpi del Mediterraneo, con l’obiettivo di affrontare insieme le sfide ambientali, economiche e sociali che interessano il territorio e costruire nuove opportunità per le comunità locali.

L’Assemblea si inserisce nel percorso delineato dalla Strategia ALPIMED+, che punta a trasformare le Alpi del Mediterraneo in un territorio più riconoscibile, coeso, resiliente e sostenibile. L’incontro sarà quindi un’occasione per consolidare il lavoro comune e proseguire nella costruzione della strategia di medio e lungo periodo.