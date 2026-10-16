Non solo multe: tanti gli interventi complessi della Polizia locale di Grugliasco

Nell’immaginario comune i vigili si occupano “solo” di fare multe e poco altro. Una credenza quanto mai sbagliata e limitata. Il corpo di Polizia Locale svolge indagini e accertamenti investigativi a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini. A testimoniarlo alcuni episodi accaduti a Grugliasco negli ultimi mesi e condivisi dal comando di Polizia comunale.

“È giunto il momento di fare chiarezza sulle mansioni della Polizia Locale e di attribuire i giusti meriti per le innumerevoli indagini che svolgono sul territorio cittadino – interviene Raffaele Bianco, Assessore alla Sicurezza della Città di Grugliasco -. Si è portati a pensare che i vigili facciano solo le multe o, al limite, dirigano il traffico. Non è così. La Polizia Municipale è in primissima linea nella tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. Di noi tutti, e questi due episodi ne sono un chiaro esempio”.

Primo intervento da mettere in evidenza quello dello scorso 12 agosto in corso M. L. King a causa del danneggiamento e della caduta sulla carreggiata di un palo dell'illuminazione pubblica e di un paletto parapedonale. L'evento ha provocato l'interruzione temporanea della viabilità stradale, ripristinata intorno alle ore 16:15 dopo la messa in sicurezza dell'area da parte del personale dell'Ufficio Lavori Pubblici e della ditta incaricata dal Comune.

Gli accertamenti e le testimonianze raccolte sul posto, coadiuvati dall'esame dei danni alla carrozzeria e dall'acquisizione dei sistemi di videosorveglianza interni al mezzo di trasporto pubblico (GTT), hanno permesso di stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al conducente del bus, che aveva proseguito la corsa fino al capolinea senza fermarsi, sono stati notificati tre verbali di violazione amministrativa ai sensi del Codice della Strada per omessa segnalazione di ostacolo, mancato controllo del veicolo e inosservanza dell'obbligo di fermarsi in caso di incidente con soli danni a cose.

Il secondo intervento riguarda la collisione stradale avvenuta lo scorso 28 agosto in corso Torino, all'altezza del civico 170. L'incidente ha visto coinvolti un furgone Peugeot Expert e un monopattino elettrico condotto da un minore di 13 anni, quest'ultimo successivamente trasportato dal 118 all'Ospedale di Rivoli per le cure mediche.

Il conducente del mezzo pesante non si era fermato a seguito dell'impatto. La ricostruzione della dinamica e l'individuazione del veicolo sono state effettuate dagli agenti attraverso i rilievi planimetrici, il recupero di un frammento della carrozzeria sul posto e l'analisi incrociata dei filmati della zona con i sistemi comunali di lettura targhe. Il conducente, un uomo di 54 anni, è stato identificato tramite i registri della flotta aziendale e della società di noleggio del mezzo. All'uomo sono state contestate le violazioni dell'articolo 189 del Codice della Strada per fuga e omissione di soccorso, con conseguente ritiro della patente di guida e trasmissione degli atti all'Autorità Giudiziaria.

«Esprimo il mio personale apprezzamento agli operatori sul campo e al personale della Centrale Operativa- commenta la Dr.ssa Pagliara Vice Comandante e responsabile operativa del Servizio P.l.- per l'efficacia e la rapidità dell'attività investigativa. La capacità di analizzare tempestivamente ogni singolo frammento materiale e tecnologico ha permesso di chiudere il cerchio sull'accaduto in tempi brevissimi».

«Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le componenti del Corpo e ai funzionari- dice il Comandante del Corpo Dr. Massimo PENZ- che quotidianamente coordinano queste attività. Questo risultato è il frutto della professionalità diffusa e della costante sinergia interna che caratterizzano la nostra struttura, a tutela e sicurezza dell'intera comunità».