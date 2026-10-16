Cuneo si veste d’autunno: al via la Fiera del Marrone

Da oggi a domenica Cuneo ospita la 27ª Fiera Nazionale del Marrone, manifestazione che riprende una storia nata ben novant’anni fa, nel lontano 1934, prima di una lunga interruzione e del rilancio definitivo dell’era moderna. Via Roma, piazza Galimberti e piazza Virginio accolgono espositori e produttori, con un’offerta che spazia dalle specialità gastronomiche alle lavorazioni artigianali. La manifestazione richiama l’attenzione sul patrimonio agricolo delle vallate e sul ruolo della castanicoltura, legata alla storia economica e al paesaggio di queste zone.

La castagna di Cuneo, protagonista tra gli stand

Il filo conduttore della fiera è la castagna di Cuneo, proposta fresca e trasformata in diverse preparazioni. In piazza Europa trovano spazio i caldarrostai, mentre piazza Virginio ospita le proposte di street food. Gli stand offrono l’occasione di conoscere prodotti e lavorazioni, dalle specialità dolciarie agli impieghi in cucina. Accanto alla vendita, la manifestazione propone degustazioni e dimostrazioni che mettono in evidenza le possibilità gastronomiche del frutto e il rapporto con le altre produzioni locali.

Percorsi di gusto tra cucina e prodotti locali

Il programma gastronomico comprende assaggi, abbinamenti e dimostrazioni di cucina, con proposte che affiancano la castagna ad altre specialità piemontesi. Tra le iniziative figurano anche degustazioni di birra alle castagne e prodotti da forno. L’offerta si distribuisce tra gli stand e gli spazi dedicati alla ristorazione informale, componendo un itinerario che permette di esplorare differenti interpretazioni della cucina locale. La fiera diventa così anche un’occasione per conoscere le trasformazioni del prodotto, dalla materia prima alle preparazioni più elaborate.

Laboratori, cultura e visite nelle vallate

Accanto all’offerta gastronomica, il calendario comprende attività didattiche per bambini e famiglie, fattorie didattiche ai Giardini Fresia, iniziative dedicate all’ambiente, mostre e aperture straordinarie della Torre Civica. Sono previsti inoltre concerti, incontri tematici e visite guidate nel centro storico. Gli itinerari organizzati nelle vallate che fanno riferimento a Cuneo ampliano il programma oltre il perimetro cittadino. La manifestazione affianca così alla promozione delle produzioni agricole la conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio.

Info: www.marrone.net