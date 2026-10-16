Pitone delle rocce indiano trovato a Settimo Torinese, l'animale è gravemente disidratato

Un ritrovamento insolito e a tratti preoccupante quello avvenuto giovedì 15 ottobre 2026 in zona via De Francisco 29, a Settimo Torinese. Un grosso esemplare di pitone delle rocce indiano è stato rinvenuto in strada, versando in condizioni di estrema sofferenza: il rettile è apparso fin da subito fortemente deperito e disidratato.

Il recupero e il ricovero al Canc

Messo in sicurezza grazie all'intervento degli operatori, l'animale è stato subito trasferito e preso in carico dal Canc (Centro Animali Non Convenzionali), dove i veterinari e gli esperti stanno monitorando le sue condizioni di salute e prestandogli tutte le cure necessarie per tentare di salvarlo.

Nel frattempo, è scattato il "toto-proprietario" per capire come l'esemplare sia finito in strada. Il centro e le autorità competenti attendono ora che i legittimi familiari o detentori si facciano avanti per reclamare il rettile e fornire chiarimenti sulla sua custodia.