Dal teatro civile al circo contemporaneo: una settimana di spettacoli tra Settimo Torinese, Torino e Grugliasco

Il teatro come spazio di memoria e impegno civile, ma anche come luogo di scoperta, sperimentazione e meraviglia. Dal 15 al 23 ottobre, Settimo Torinese, Torino e Grugliasco si animano con un programma che intreccia teatro contemporaneo, circo, musica e arti performative. La stagione del Centro nazionale di produzione blucinQue Nice si affianca alle restituzioni pubbliche delle residenze artistiche curate da Fondazione Cirko Vertigo, offrendo al pubblico occasioni di incontro con spettacoli e percorsi creativi differenti, rivolti a spettatori di tutte le età.

A Settimo Torinese il teatro dà voce alla Palestina

Ad aprire il calendario, giovedì 15 ottobre alle 21 al Teatro Garybaldi di Settimo Torinese, sarà Palestinesi sono i tuoi occhi, della compagnia Anqa, nata nell'ambito del progetto REC. Palestina. L'appuntamento rientra nella seconda edizione di Otherwise We Are Lost e porta in scena le parole di giovani autori di Gaza attraverso sei storie che raccontano la vita, i sogni e la resistenza di chi vive sotto assedio.

La rappresentazione si inserisce in una mobilitazione internazionale: il 15 ottobre teatri, università, piazze e spazi culturali di diversi Paesi daranno vita contemporaneamente a una lettura dello stesso testo, trasformando il palcoscenico in un luogo di ascolto, memoria e dialogo. La data è dedicata ad Abraham Saidam, giovane attore della compagnia Anqa morto a Gaza nel 2023. L'iniziativa vuole mantenere viva la sua memoria e quella di una generazione di artisti a cui la guerra ha sottratto la possibilità di realizzare i propri progetti.

Il Teatro Garybaldi aderisce all'iniziativa per la provincia di Torino. Sul palco si alterneranno Lorenzo Tombesi ed Erica Nava di PoEM | Potenziali Evocati Multimediali, la compagnia Alma Teatro, Mariella Fabbris, Ivan Ieri, Adriana Zamboni e Libera Pescetti, giovane artista dell'Accademia Cirko Vertigo. Parteciperà alla serata anche la sindaca di Settimo Torinese, Elena Piastra.

Le donazioni raccolte durante le iniziative saranno destinate al Jafra Center di Jabalia, a Gaza, per sostenere cliniche mediche, tende-scuola, spazi comunitari, strutture per l'igiene personale e attività ricreative e teatrali rivolte ai bambini. Il progetto prevede inoltre che tutte le repliche vengano filmate e confluiscano in un documentario collettivo dedicato alla mobilitazione internazionale.

Nata a Gaza tra il 2022 e il 2023 dall'incontro tra giovani artisti palestinesi e operatori italiani del progetto REC.Palestina, la compagnia Anqa aveva debuttato nel gennaio 2023 con Ciò che mi è rimasto, spettacolo ispirato all'Odissea e alle opere di Ghassan Kanafani. La tournée italiana prevista dopo il debutto non si è mai realizzata a causa dello scoppio della guerra nell'ottobre dello stesso anno. La morte di Abraham Saidam, interprete di Ulisse, ha segnato profondamente il percorso del gruppo, che continua oggi a raccontare le aspirazioni e le storie dei giovani di Gaza.

Circo contemporaneo e ricerca artistica tra Grugliasco e Torino

Venerdì 16 ottobre alle 18, negli spazi del Cirque Lili di Grugliasco, in via Tiziano Lanza 31, è in programma la restituzione pubblica di P.A.M.M. – Versione sala, della compagnia ZeC. La creazione, sostenuta dalla Casa del Circo Contemporaneo di Fondazione Cirko Vertigo nell'ambito del progetto triennale interregionale Artisti nei territori 2025-2027, è un quartetto che combina acrobazie e musica dal vivo.

Tra ritmo, movimento e imprevisti, gli artisti costruiscono una sequenza di incidenti, incomprensioni e cadute che si trasforma in un'esperienza insieme comica, poetica e spettacolare. Il risultato è un universo in cui le leggi della fisica sembrano lasciare spazio alla fantasia e il disastro diventa materia creativa. Per assistere è necessaria la prenotazione su Eventbrite.

La ricerca sul corpo prosegue sabato 17 ottobre alle 18 al Teatro Café Müller di Torino, con Tu Be or Not tu Be, restituzione della residenza di Federica Peirone, della collettiva tombe du nide. Anche questo progetto si sviluppa con il sostegno della Casa del Circo Contemporaneo, nell'ambito di Artisti nei territori 2025-2027.

Al centro della performance c'è l'idea di un corpo trasformabile, flessibile e continuamente ricomponibile, quasi fosse un puzzle le cui parti possono essere spostate e reinventate. Da qui prendono forma domande sul confine tra umano e non umano: che cosa distingue davvero una gamba da un tubo? E come cambierebbe il nostro rapporto con il mondo se le categorie con cui interpretiamo la realtà fossero meno rigide? Con uno sguardo ironico e visionario, lo spettacolo invita a ripensare il corpo e il modo in cui abitiamo lo spazio. Anche in questo caso è richiesta la prenotazione su Eventbrite.

Domenica in famiglia con Rosaluna e i lupi

Il Teatro Garybaldi torna a rivolgersi al pubblico più giovane domenica 18 ottobre, con due repliche di Rosaluna e i lupi, produzione di Accademia Perduta/Romagna Teatri, in programma alle 15.30 e alle 17.

Tra maschere, corpi in movimento, un pupazzo animato a vista e musiche originali, lo spettacolo accompagna i bambini in una storia dedicata alla libertà di essere sé stessi e al coraggio di trovare il proprio posto nel mondo.

La protagonista vive nel Paese dei Noncontenti, una comunità tranquilla e regolata da norme severe, sotto il controllo del Sindaco. Quando Rosaluna comincia a cantare, infrangendo una regola fondamentale, la sua voce rompe l'equilibrio di un mondo abituato a reprimere ogni diversità. Le note attirano i lupi della foresta e la spingono oltre i confini conosciuti, dando inizio a un viaggio tra paura, coraggio e scoperta.

La vicenda diventa così un invito a superare convenzioni e aspettative, per trovare la propria voce e imparare a brillare di luce propria.

Fondata nel 1982 e diretta da Claudio Casadio e Ruggero Sintoni, Accademia Perduta/Romagna Teatri è uno dei principali centri di produzione teatrale italiani. Nata nell'ambito del teatro ragazzi, ha progressivamente ampliato la propria attività al teatro contemporaneo e all'impegno civile e sociale, ottenendo riconoscimenti come i Premi UBU, gli Eolo Award e il Premio Le Maschere del Teatro Italiano. Dal 1995 organizza inoltre Colpi di Scena, festival dedicato al teatro ragazzi e alla scena contemporanea.

Hedy Lamarr, tra talento scientifico e icona di Hollywood

La settimana successiva, giovedì 22 ottobre alle 19 e venerdì 23 ottobre alle 21, il Teatro Café Müller di Torino ospiterà Hedy Lamarr, una donna tra genio e bellezza, spettacolo della compagnia Seven Cults inserito nella programmazione del Centro nazionale di produzione blucinQue Nice.

La pièce racconta la vita straordinaria di Hedy Lamarr, attrice di Hollywood a lungo celebrata come una delle donne più belle del mondo e riconosciuta solo tardivamente per il suo contributo scientifico. Dalla condizione di moglie prigioniera in Austria al successo cinematografico, la sua esistenza è stata segnata da indipendenza, intelligenza e dalla capacità di sottrarsi alle aspettative imposte alle donne del suo tempo.

Attraverso il racconto di una donna che esplora se stessa e la propria interiorità, lo spettacolo restituisce la complessità di una figura capace di superare le definizioni con cui la società ha cercato di inquadrarla. Ne emerge un ritratto che mette in discussione il rapporto tra apparenza e talento, tra fama e riconoscimento, dando spazio alla voce di una personalità che ha attraversato il proprio tempo senza lasciarsene interamente definire.

Per informazioni: biglietteria@blucinque.it.