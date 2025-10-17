Torino-Aosta, incidente e due veicoli fuori strada: una persona portata all'ospedale Giovanni Bosco

Un incidente con due veicoli coinvolti si è verificato in queste ore lungo l'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza di San Giorgio Canavese, in direzione nord.



Entrambi i mezzi coinvolti sono usciti dalla carreggiata mentre si indaga per ricostruire esattamente le cause e la dinamica che ha portato allo schianto. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari e ai vigili del fuoco, anche gli uomini della Polizia stradale per ristabilire le condizioni di sicurezza per il traffico.



Il bilancio parla di un ferito portato in codice verde all'ospedale Giovanni Bosco e affidato alle cure dei medici. Non si registra nessuna particolare problematica alla circolazione.