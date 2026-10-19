Inaugurato a Nichelino il nuovo centro servizi per la povertà: investimento da 850 mila euro

Grazie ai fondi del Pnrr Nichelino ha inaugurato in via Leoncavallo 11 il nuovo centro servizi per la povertà: un investimento da 850 mila euro per ridare nuova vita ad una struttura fatiscente ed obsoleta, che adesso sarà gestita dal Consorzio Cisa 12 come struttura di supporto per rispondere ai bisogni delle persone in difficoltà.

Tolardo: "Un grande risultato di squadra"

Il sindaco Giampiero Tolardo ha ricordato la ristrutturazione di questa palazzina di due piani sia stata resa possibile grazie all'impegno di tanti attori del territorio, visto il coinvolgimento anche dell'Asl e di molti Comuni della zona, da Vinovo a None a Candiolo. "È la fine di una storia e l'inizio di una nuova avventura", ha sottolineato Marco Manosperti, direttore del Cisa 12, parlando dei due fondi Pnrr intercettati (per i fragili e per le persone anziane) che hanno consentito di ottenere i finanziamenti necessari per portare a termine l'opera.

Da oggi in via Leoncavallo c'è una struttura moderna e riqualificata, con gli uffici al primo piano e appartamenti al piano superiore per dare una risposta concreta alle persone più in difficoltà del territorio, con l'attività svolta nelle varie sedi del Cisa che verrà progressivamente trasferita in questi locali per essere un punto di riferimento unico. "La vittoria di questa struttura arriverà nel tempo, dando risposte ai bisogni della cittadinanza per cui è stata riqualificata, servono risposte concrete per quei soggetti che ne beneficeranno", ha aggiunto Giovanni Garabello, presidente del Cda del Cisa. "Così verranno prese meglio in carico le fragilità".

Due alloggi a Candiolo e altrettanti a None

Per venire incontro ai bisogni concreti dei poveri e degli anziani, presto ci saranno anche due alloggi a Candiolo e altrettanti a None, mentre a Vinovo scerà un punto di ascolto per le giovani mamme.

"Quello che avevamo pensato lo abbiamo portato a casa, grazie ad un grande lavoro di squadra", ha detto in conclusione l'assessore alle Politiche sociali di Nichelino Paola Rasetto, mentre l'ing. Cristiano Savoretto ha tenuto a precisare come il progetto sia "rimasto dentro il budget, rispettando tutti i criteri previsti", per un risultato festeggiato da tutti gli amministratori del territorio.