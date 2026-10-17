Fugge per 24 chilometri, ma alla fine lo prendono: in auto aveva 425 chili di droga

Lo hanno dovuto inseguire per 24 chilometri, tra Torino e Nichelino, mentre lui - per cercare di guadagnarsi la fuga - inanellava manovre azzardate con la sua vettura. A bordo, aveva con sé grossi borsoni che occupavano anche i sedili posteriori, tanto da mettere a dura prova gli stessi ammortizzatori del crossover di cui era alla guida.

Alla fine i carabinieri di Nichelino, in sosta per un posto di controllo in via Scarrone, lo hanno bloccato a pochi passi dall’uscita della tangenziale in corso Cincinnato, nel quartiere Lucento. A bordo del veicolo i militari hanno trovato varie buste e borsoni contenenti 425 chili di hashish. L'uomo, con precedenti specifici e per di più senza patente, è stato arrestato e si trova in carcere.