 / Cronaca

Cronaca | 17 ottobre 2026, 09:46

Fugge per 24 chilometri, ma alla fine lo prendono: in auto aveva 425 chili di droga

Arrestato un 33enne che trasportava hashish a bordo del suo crossover: l'inseguimento da Nichelino a Lucento

La droga sequestrata dai carabinieri

La droga sequestrata dai carabinieri

Lo hanno dovuto inseguire per 24 chilometri, tra Torino e Nichelino, mentre lui - per cercare di guadagnarsi la fuga - inanellava manovre azzardate con la sua vettura. A bordo, aveva con sé grossi borsoni che occupavano anche i sedili posteriori, tanto da mettere a dura prova gli stessi ammortizzatori del crossover di cui era alla guida. 

Alla fine i carabinieri di Nichelino, in sosta per un posto di controllo in via Scarrone, lo hanno bloccato a pochi passi dall’uscita della tangenziale in corso Cincinnato, nel quartiere Lucento. A bordo del veicolo i militari hanno trovato varie buste e borsoni contenenti 425 chili di hashish. L'uomo, con precedenti specifici e per di più senza patente, è stato arrestato e si trova in carcere.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium