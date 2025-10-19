 / B. di Milano / Falchera

B. di Milano / Falchera | 19 ottobre 2025, 18:13

Il Villaggio Snia tra incuria e abusi: "È una terra di nessuno"

Bidoni ridotti, ecoisole lontane e occupazioni abusive segnano il degrado delle periferie

Le condizioni del lavatoio del Villaggio Snia

Il Villaggio Snia di corso Vercelli, uno dei quartieri storici della città, versa in condizioni di grave degrado. A denunciarlo è Luciano Speranza, vicepresidente della Circoscrizione 6, che parla di un abbandono decennale da parte delle amministrazioni, con conseguenze pesanti per i residenti.

Secondo Speranza, le carenze sono molteplici: illuminazione insufficiente, strade e stabili malmessi, assegnazioni di alloggi a chi non paga da anni o a persone che non rispettano gli spazi comuni, marciapiedi e aree verdi trasformati in discariche. “È incredibile vedere come la gestione delle amministrazioni abbia peggiorato la situazione - denuncia il vicepresidente -, eliminando il 70% dei bidoni dell’immondizia per sostituirli con sole due ecoisole distanti tra loro, difficilmente raggiungibili dagli anziani. I rifiuti continuano a essere abbandonati ovunque”.

Oltre ai problemi di rifiuti, l’area è colpita da furti di rame al lavatoio e dalla rimozione indisturbata di materiali dalle strutture. A peggiorare la situazione, la presenza di un chiosco vandalizzato e di una palazzina nel piazzale del dazio occupata abusivamente da anni, simboli di un degrado periferico diffuso e persistente.

Speranza propone misure concrete: telecamere di sorveglianza, controlli costanti e un censimento degli abitanti per verificare l’uso corretto degli spazi comuni e delle cantine. “Ci vuole una presenza reale sul territorio, non solo spot elettorali - conclude -. Anche i cittadini delle periferie meritano rispetto e sicurezza”.

