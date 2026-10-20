Nidi, Collegno conferma il servizio gratuito fino alle 18.30

Più tempo per le famiglie, senza costi aggiuntivi e con la stessa qualità educativa. Anche per l’anno educativo 2026/2027 il Comune di Collegno conferma il servizio gratuito di prolungamento orario negli asili nido comunali Salvo D’Acquisto e Arcobaleno da lunedì 19 ottobre, offrendo alle famiglie la possibilità di usufruire dell’accoglienza da personale qualificato fino alle 18.30.

La decisione, approvata dalla Giunta comunale, dà continuità a un servizio che negli ultimi anni ha registrato una significativa adesione e che rappresenta una risposta concreta alle esigenze di conciliazione tra vita familiare e lavoro. Il prolungamento si svolgerà dalle 17.30 alle 18.30 e sarà attivato su richiesta delle famiglie.

L’iniziativa è resa possibile grazie all’adesione del Comune, per il terzo anno consecutivo, al bando della Regione Piemonte finanziato attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus, che consente di garantire il servizio gratuitamente anche per il prossimo anno educativo.

Il progetto si inserisce nel più ampio impegno della Città per il rafforzamento dei servizi educativi 0-6 anni. Il prolungamento sarà gestito da personale educativo specializzato della cooperativa Aldia e si svolgerà in continuità con il percorso educativo dei nidi comunali.

“Una città a misura di famiglia si costruisce anche attraverso servizi che aiutano concretamente a gestire la quotidianità - dichiara il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Confermare il prolungamento gratuito nei nidi significa dare una risposta reale ai bisogni dei genitori, sostenere l’occupazione e investire sul benessere dei più piccoli. Sono scelte che migliorano la qualità della vita delle persone e rendono Collegno una città sempre più attenta alle esigenze delle famiglie”.

“I nidi non sono soltanto servizi di custodia, ma luoghi educativi fondamentali per la crescita delle bambine e dei bambini - aggiunge l’assessora alle Politiche Educative Clara Bertolo -. Per questo continuiamo a investire in un’offerta che unisce qualità pedagogica e attenzione ai bisogni delle famiglie. Il prolungamento orario rappresenta un supporto prezioso alla genitorialità e conferma la volontà dell’amministrazione di rendere i servizi educativi sempre più accessibili e vicini alla vita delle persone”.

Per l’attivazione del servizio nell’anno educativo 2026/2027 il Comune ha previsto uno stanziamento complessivo di 37.422 euro. Una scelta che conferma l’attenzione dell’Amministrazione verso l’infanzia e il sostegno alle famiglie, rafforzando una rete educativa che rappresenta uno dei punti di forza della comunità collegnese.