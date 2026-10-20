Teleriscaldamento alle Vallette: ritardi in alcuni stabili, Iren al lavoro per risolvere i problemi

Con l'arrivo dei primi freddi e l'avvio della stagione termica previsto dall'ordinanza cittadina per il 19 ottobre, si sono registrati alcuni rallentamenti nell'accensione del teleriscaldamento in alcuni stabili del quartiere Vallette. Una situazione che ha suscitato la preoccupazione di diversi residenti, desiderosi di risposte e tempi certi per l'erogazione del servizio (visto anche il martedì di pioggia sul Piemonte).

A farsi portavoce delle istanze dei cittadini è stato il vicepresidente della Circoscrizione 5, Antonio Cuzzilla, che ha chiesto chiarezza sui tempi e sulle verifiche tecniche eseguite sugli impianti. "È necessario chiarire se le verifiche tecniche siano state effettuate per tempo e quali siano le cause del ritardo – dichiara Cuzzilla – considerando che l’impianto sarebbe stato svuotato a giugno e ricaricato nella seconda settimana di settembre. Chiedo a Iren di spiegare le ragioni del mancato avvio, indicare una tempistica precisa per l’accensione e illustrare gli interventi previsti per evitare il ripetersi di situazioni analoghe. Le Vallette meritano attenzione e un servizio affidabile: servono ora risposte concrete e tempi certi".

La replica di Iren: "Interventi puntuali in corso"

La risposta di Iren Energia non si è fatta attendere, rassicurando la cittadinanza sul fatto che l'avvio generale del teleriscaldamento sia avvenuto regolarmente sull'intero territorio e che i disagi riscontrati alle Vallette siano circoscritti e in fase di rapida risoluzione.

"In alcuni condomini di Vallette, a causa della presenza di aria nelle tubazioni, si è verificato un problema di avvio del riscaldamento (che è stato avviato regolarmente in tutta la città) - chiarisce la società -. Iren Energia sta intervenendo da alcune ore per risolvere le situazioni, dove segnalate".