Chieri, un sabato tra storia e musica: carte antiche dell'ospedale e laboratori per i più piccoli

Sabato 31 ottobre la cultura chierese propone un doppio appuntamento pensato per coinvolgere tutte le fasce d'età: da un lato l'approfondimento della storia locale attraverso i documenti d'archivio, dall'altro la propedeutica musicale e l'esplorazione sonora per la prima infanzia.

"La Città di Carta": come funzionava l'antico Ospedale Maggiore

Alle ore 10, per adulti e giovani adulti, si terrà il secondo incontro autunnale della rassegna "La Città di Carta", intitolato "Dall'ago al materasso: selezione di carte antiche dell'Ospedale Maggiore di Chieri".

L'iniziativa, pensata per appassionati e curiosi di storia locale, offre la rara opportunità di osservare da vicino pergamene, mappe, registri e carte storiche. Guidati dall'archivista, i partecipanti scopriranno la vita quotidiana e l'organizzazione dell'antico nosocomio cittadino: non solo l'operato dei medici, la gestione dei letti e la preparazione delle medicine, ma anche la complessa macchina amministrativa e finanziaria che ne garantiva il funzionamento. L'incontro è a ingresso libero e senza prenotazione.

Laboratori musicali per la prima infanzia

Sempre sabato 31 ottobre, dalle 10 alle 12.15, si terrà una mattinata dedicata alle famiglie e ai più piccoli, nell'ambito del progetto "Nati per Leggere - Lettura, Creatività e Cultura, fin da piccoli!".

A cura di Gabriella Perugini, i laboratori musicali offriranno ai bambini da 0 a 6 anni e ai loro genitori un'esperienza guidata alla scoperta dei suoni, del ritmo e degli strumenti, sottolineando il valore della musica nei primi anni di vita come risorsa per lo sviluppo, il benessere e la creatività. Gli incontri si terranno in due sessioni distinte per fascia d'età: 0-3 anni e 3-6 anni.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Per iscrizioni e informazioni è possibile contattare la biblioteca al numero 011.9428400 o via e-mail all'indirizzo biblioteca@comune.chieri.to.it.