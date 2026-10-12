Il comune di Pino Torinese ha terminato il censimento delle colonie feline: al via controlli e sterilizzazioni

Si è concluso il censimento delle colonie feline presenti sul territorio comunale, avviato dal Comune di Pino Torinese nell'ambito della convenzione tra la LIDA di Chieri e il Corpo di Polizia Locale. Le segnalazioni pervenute entro il 15 settembre 2026 riguardano cinque colonie, in buona parte già monitorate e accudite da volontarie e volontari che se ne prendono cura ogni giorno.

Grazie al censimento, la LIDA di Chieri potrà ora avviare la fase successiva: i gatti saranno sottoposti a controlli per verificarne lo stato di salute e alla preparazione per la sterilizzazione.

L'iniziativa è stata promossa per tutelare la salute degli animali e per evitare un aumento incontrollato del numero di gatti, prevenendo così fenomeni di randagismo. La mappatura delle colonie consente inoltre di riconoscere il lavoro delle persone che si occupano con continuità dei gatti liberi sul territorio.

Il Comune ringrazia tutte le cittadine e i cittadini che hanno partecipato con le loro segnalazioni e i volontari che quotidianamente si prendono cura delle colonie.