Scienza e futuro in piazza a Ivrea, arriva il laboratorio solare Curiosity Cube

Da oggi, martedì 20 ottobre, a giovedì 22 ottobre Piazza Pietro Ottinetti a Ivrea ospita il Curiosity Cube, il laboratorio scientifico mobile, completamente alimentato a energia solare, di Merck, azienda leader nei settori Healthcare, Life Science ed Electronics. Per tre giorni, bambine e bambini del territorio potranno vivere gratuitamente un'esperienza immersiva pensata per avvicinare le nuove generazioni alle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

Il Curiosity Cube trasforma i visitatori in "scienziati per un giorno"; accompagnati dai dipendenti Merck, che partecipano come volontari, gli studenti tra gli 8 e i 13 anni potranno sperimentare in prima persona tre attività pratiche dedicate al tema scientifico del 2026, la biologia sintetica: un modello "chiave-serratura" per scoprire il legame tra forma degli enzimi e processi biologici, un percorso sui codici del DNA e sul modo in cui questi influenzano tratti e comportamenti, e un'attività sulla regolazione dell'espressione genica, per capire come l'attivazione o lo spegnimento dei geni possa contribuire a risolvere problemi concreti.

L'obiettivo è rendere tangibili tecnologie biologiche complesse e, allo stesso tempo, stimolare vocazioni scientifiche precoci, invitando i ragazzi a osservare, fare domande e collegare la scienza a sfide reali.

Lanciato nel 2017, il Curiosity Cube ha finora raggiunto oltre 286.000 studenti in 20 Paesi, grazie a più di 55.000 ore di volontariato messe a disposizione dai dipendenti Merck in tutto il mondo. Il progetto dedica un'attenzione particolare all'inclusione, portando la scienza anche in scuole e comunità dove le opportunità di apprendimento scientifico avanzato sono più limitate.

L'iniziativa italiana rientra in un tour europeo più ampio, che negli anni ha toccato Paesi come Austria, Francia, Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Italia, e fa parte del programma di sostenibilità e innovazione sociale con cui Merck investe da anni in progetti educativi STEM ispirati all'inclusione e all'accesso.

Il Curiosity Cube è la punta visibile di un impegno più ampio. Merck è un'azienda leader nella scienza e nella tecnologia, con un posizionamento strategico che attraversa tre settori: Healthcare, Life Science ed Electronics. Attraverso il business Healthcare, Merck contribuisce a migliorare la salute delle persone con un portfolio di farmaci all'avanguardia in aree specialistiche con elevati bisogni terapeutici; in Life Science, l'azienda fornisce soluzioni avanzate per la ricerca scientifica, la biomanifattura e i servizi di testing, supportando ogni giorno migliaia di laboratori, aziende farmaceutiche e centri di ricerca nello sviluppo di nuovi farmaci e terapie; con Electronics, Merck contribuisce invece all'innovazione nella tecnologia dei materiali, dai semiconduttori ai display di nuova generazione.

"Promuovere la vicinanza dei giovani alla scienza fin dalla più tenera età è per noi una priorità, che si traduce in iniziative capaci di coinvolgere bambini, studenti e famiglie attraverso esperienze concrete e stimolanti" ha dichiarato Stefania Bertone, Site Head dell'Istituto di Ricerche Biomediche Antoine Marxer (RBM SpA) di Colleretto Giacosa (TO). "Il Curiosity Cube rappresenta un'occasione preziosa per alimentare curiosità e interesse verso le discipline STEM, contribuendo a ispirare le nuove generazioni. La sua presenza a Ivrea conferma il nostro impegno sul territorio e il senso di responsabilità che guidano Merck nel favorire un dialogo aperto tra scienza, comunità e futuro, rafforzando il nostro ruolo come promotori di innovazione e conoscenza".

Con i suoi circa 200 dipendenti e 16.000 metri quadrati di laboratori, il sito di Colleretto Giacosa costituisce un asset di competenze fondamentali per il Gruppo Merck: qui si identificano le migliori molecole candidate sotto il profilo della sicurezza e si supportano le indicazioni cliniche producendo la documentazione di alta qualità necessaria per la registrazione dei medicinali.