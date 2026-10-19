Cavour modifica il Piano regolatore per dare un giardino più grande al micronido

Era stata rimandata a un secondo momento e ora il Comune di Cavour ha deciso di di allargare l’area esterna al nuovo micronido comunale di circa 200 metri quadri, che si aggiungono ai 400 su cui è attivo il cantiere, definendo così l’assetto del complesso di via Barge.

La scelta è stata tradotta in una variante al Piano regolatore comunale approvata nei giorni scorsi: ““È una variante che allarga il perimetro già esistente intorno alla struttura. Non tocca nessuna area privata – rassicura il sindaco di Cavour, Sergio Paschetta –. Tutto era già area servizi prima di questa variazione, ma è stata fatta una ridefinizione delle perimetrature”.

Una decisione presa man mano che si è andati avanti con il lavoro sulla struttura che occupa 240 metri quadri, su un piano.

I lavori in via Barge sono a buon punto e il Comune lavora già alla partenza della scuola, che un massimo di 20 posti: “Il bando di gestione è in analisi degli uffici, presumibilmente il servizio verrà attivato all’inizio del 2027”.