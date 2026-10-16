"Cortile Vivo" apre le porte, inaugurato il primo lotto alle scuole D'Assisi e Verdi

Giovedì 15 ottobre è stato inaugurato il primo lotto di "Cortile Vivo: rigeneriamo il futuro", il progetto di riqualificazione del cortile delle scuole D'Assisi e Verdi dell'Istituto Comprensivo Niccolò Tommaseo, a due passi da piazza Vittorio.

Molte le autorità presenti: la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, l’assessore alla cura della Città Francesco Tresso, la presidente della Circoscrizione 1 Cristina Savio, la dirigente scolastica della Tommaseo Stefania Laera.

l primo intervento è stato affidato a Lorenza Patriarca: l’attuale presidente della Commissione Cultura, già alla guida dell'Istituto Tommaseo e tra i principali artefici dell'iniziativa fin dalle origini.

Saranno le associazioni del territorio a prendersene cura e a gestirne gli orari di apertura il sabato e nei pomeriggi post scolastici. Capofila tra le associazioni sarà A.Tom.I. onlus nata nel 2014 con l’obiettivo di promuove l’inclusione scolastica di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali (BES) attraverso progetti ed iniziative all’interno e all’esterno della Scuola.