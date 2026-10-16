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Scuola e formazione | 16 ottobre 2026, 20:05

"Cortile Vivo" apre le porte, inaugurato il primo lotto alle scuole D'Assisi e Verdi

Riqualificati gli spazi dell'Istituto Tommaseo grazie a un progetto che unisce istituzioni, associazioni e cittadinanza attiva

Festa grande in centro per il taglio del nastro di &quot;Cortile Vivo&quot;

Festa grande in centro per il taglio del nastro di "Cortile Vivo"

Giovedì 15 ottobre è stato inaugurato il primo lotto di "Cortile Vivo: rigeneriamo il futuro", il progetto di riqualificazione del cortile delle scuole D'Assisi e Verdi dell'Istituto Comprensivo Niccolò Tommaseo, a due passi da piazza Vittorio. 

Molte le autorità presenti: la presidente del Consiglio comunale Maria Grazia Grippo, l’assessore alla cura della Città Francesco Tresso, la presidente della Circoscrizione 1 Cristina Savio, la dirigente scolastica della Tommaseo Stefania Laera

l primo intervento è stato affidato a Lorenza Patriarca: l’attuale presidente della Commissione Cultura, già alla guida dell'Istituto Tommaseo e tra i principali artefici dell'iniziativa fin dalle origini.

Saranno le associazioni del territorio a prendersene cura e a gestirne gli orari di apertura il sabato e nei pomeriggi post scolastici. Capofila tra le associazioni sarà A.Tom.I. onlus nata nel 2014 con l’obiettivo di promuove l’inclusione scolastica di bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali (BES) attraverso progetti ed iniziative all’interno e all’esterno della Scuola.

Festa grande in centro per il taglio del nastro di &quot;Cortile Vivo&quot;

Festa grande in centro per il taglio del nastro di "Cortile Vivo"

Festa grande in centro per il taglio del nastro di &quot;Cortile Vivo&quot;

Festa grande in centro per il taglio del nastro di "Cortile Vivo"

Comunicato stampa

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