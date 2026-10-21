Nuova Croce verde di None: il taglio del nastro è toccato al volontario Sergio Sacchetto

È toccato al volontario Sergio Sacchetto tagliare il nastro della nuova sede della Croce verde di None, in occasione dell’inaugurazione di sabato 17 ottobre. Il progetto per la nuova struttura di 2mila metri quadri, che sorge al posto di un ex negozio di mangimi in via Sestriere 65, era stato presentato lo scorso anno.

“Abbiamo scelto Sergio per il taglio del nastro perché, con la sua umiltà e la sua grande esperienza, incarna per noi lo spirito del volontariato” afferma Luca Ferrua, presidente dell’associazione, il cui direttivo è stato riconfermato ad agosto. Per lui l’inaugurazione di sabato rappresenta il coronamento dell’impegno di tutto il direttivo: “C’è voluta una forte convinzione e tanta dedizione per arrivare a questo momento. Ho fortemente voluto questa sede fin dall’inizio del mio mandato, nel 2012”.

Nel frattempo infatti l’attività della Croce verde è aumentata tanto da rendere insufficiente la sede di via Santorre di Santarosa 74: “Siamo passati dai 2.000 ai 26.000 servizi, dai 5 ai 20 mezzi e nel 2017 sono arrivati i primi dipendenti che oggi sono 34. Questi nuovi spazi ci permettono di consolidare nel tempo la crescita che abbiamo avuto negli ultimi anni”.

Il trasferimento in via Sestriere 65 è imminente: “Siamo in attesa dell’autorizzazione sanitaria dell’Asl” conclude Ferrua.