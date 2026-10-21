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Cronaca | 21 ottobre 2026, 20:34

Scontri in piazza, convalidato il fermo dei tre minori accusati di fabbricare molotov

I giovani andranno in comunità: hanno tra i 15 e i 17 anni

Tre giovani saranno mandati in comunità

Tre giovani saranno mandati in comunità

Sono stati convalidati dal gip del tribunale per i minorenni gli arresti dei tre giovani che erano stati bloccati sabato pomeriggio durante gli scontri che si erano verificati a Torino nell’ambito della manifestazione contro il carovita e caro carburante. 

I tre, di età compresa fra i 15 e 17 anni, erano stati individuati e bloccati in piazza Castello, nei pressi del monumento al Duca D’Aosta. Secondo l’accusa erano intenti a fabbricare bottiglie incendiarie.

 Come richiesto dalla procuratrice per i minorenni presso il tribunale di Torino, Emma Avezzù, saranno ora collocati in comunità.

redazione

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