Scontri in piazza, convalidato il fermo dei tre minori accusati di fabbricare molotov

Sono stati convalidati dal gip del tribunale per i minorenni gli arresti dei tre giovani che erano stati bloccati sabato pomeriggio durante gli scontri che si erano verificati a Torino nell’ambito della manifestazione contro il carovita e caro carburante.



I tre, di età compresa fra i 15 e 17 anni, erano stati individuati e bloccati in piazza Castello, nei pressi del monumento al Duca D’Aosta. Secondo l’accusa erano intenti a fabbricare bottiglie incendiarie.

Come richiesto dalla procuratrice per i minorenni presso il tribunale di Torino, Emma Avezzù, saranno ora collocati in comunità.