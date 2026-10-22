Tra ricordi operai e arte contemporanea, viaggio attraverso Borgo San Paolo

Ancora tre appuntamenti per viaggiare nel tempo alla scoperta della storia, dell'evoluzione e delle curiosità dei quartieri più iconici di Torino. Dopo l’appuntamento di martedì 13 ottobre, il ciclo di conferenze dedicate ai Borghi di Torino continua presso lo spazio culturale Art Ensemble (via Petitti, Torino) e curato dall’associazione Mediares. Tutti gli incontri si terranno il martedì pomeriggio alle 17 con ingresso gratuito, offrendo ai cittadini delle vere e proprie "passeggiate virtuali" tra immagini e parole.

Martedì 27 ottobre “Borgo San Paolo”. Nasce nel XVII secolo come area agricola e rurale fuori dalle mura di Torino. Il suo nome deriva dai terreni della Compagnia di San Paolo e dall'antica struttura della Polveriera. Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento il quartiere vive una radicale metamorfosi industriale. Diventa uno dei principali borghi operai della città, ospitando storici stabilimenti come la Lancia e SPA. Questa improvvisa industrializzazione attira migliaia di famiglie, quintuplicando la popolazione in pochi decenni. Nel corso del Novecento, il borgo si distingue per una forte identità sociale e un profondo impegno civile e antifascista.

Con la successiva crisi e dismissione delle fabbriche, l'area ha affrontato una profonda riconversione post-industriale. Le vecchie strutture produttive sono state abbattute o riqualificate lungo l'asse della Spina 1. Oggi il quartiere è un vivace polo residenziale, universitario, commerciale e artistico. Ospita infatti importanti istituzioni culturali contemporanee come la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo e la Fondazione Merz. L'ingresso a ogni evento è completamente gratuito, ma i posti sono limitati e garantiti solo fino a esaurimento