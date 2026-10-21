TERRA! AVS rilancia da Nichelino: tre giorni di politica, cultura e partecipazione con Luca Mercalli e Matteo Saudino

Dal 23 al 25 ottobre, presso il Circolo ARCI Primo Maggio di via Primo Maggio 18 a Nichelino, torna TERRA!, la festa di Alleanza Verdi Sinistra Torino Sud, giunta alla sua seconda edizione.

Un appuntamento che quest’anno cresce per durata, contenuti e ambizioni, portando a Nichelino due protagonisti del dibattito culturale e scientifico nazionale: Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico, e Matteo Saudino, filosofo, scrittore e divulgatore conosciuto dal grande pubblico anche attraverso il progetto BarbaSophia. Accanto a loro, rappresentanti delle istituzioni, del mondo sindacale, dell’associazionismo, della cultura e della politica, per affrontare alcune delle grandi trasformazioni che attraversano la società contemporanea.

Azzolina: "AVS cresce e rilancia"

TERRA! si inserisce in una fase di crescita e rafforzamento della presenza territoriale di Alleanza Verdi Sinistra. Dopo l’apertura della nuova sede di AVS Torino Sud in via Giusti 3 a Nichelino, inaugurata a settembre con una partecipazione di oltre duecento persone, la festa rappresenta un ulteriore passo nella costruzione di un progetto politico capace di radicarsi nei quartieri, dialogare con le persone e produrre idee, proposte e iniziative per il territorio.

«Abbiamo un’ambizione chiara: fare di Alleanza Verdi Sinistra una forza politica sempre più radicata, riconoscibile, aperta e capace di parlare alla città. Una comunità che non si limiti a commentare ciò che accade, ma che sappia promuovere cultura, elaborare proposte e costruire occasioni concrete di partecipazione», dichiara Alessandro Azzolina, assessore della Città di Nichelino e coordinatore di AVS Torino Sud.

«In questi anni abbiamo dimostrato che è possibile trasformare le idee in progetti, ottenere risorse, investire sulla scuola, sull’ambiente, sulla qualità degli spazi pubblici e sui diritti. Ma sappiamo anche che la buona amministrazione, da sola, non basta: serve continuare a costruire una visione di futuro, coinvolgere nuove energie e alimentare una comunità politica e culturale».

«La scelta di portare a Nichelino personalità come Luca Mercalli e Matteo Saudino racconta proprio questa ambizione. Le periferie e le città dell’area metropolitana non devono essere marginali nella produzione culturale e politica. Nichelino merita grandi nomi, grandi contenuti e occasioni di confronto di livello nazionale. Vogliamo una città che non sia soltanto destinataria delle trasformazioni, ma protagonista delle idee e delle scelte che costruiscono il futuro».

Miola: "Crisi climatica e diritti non sono temi separati"

Per Francesca Miola, esponente di Europa Verde, TERRA! rappresenta anche un’occasione per mettere al centro le grandi sfide ambientali e sociali, con uno sguardo rivolto soprattutto alle nuove generazioni.

«La crisi climatica non è una questione lontana o astratta: riguarda la qualità della vita delle persone, la salute, le città in cui abitiamo e le opportunità che saremo capaci di garantire alle generazioni future. Per questo abbiamo voluto costruire una festa che mettesse insieme scienza, cultura, politica e partecipazione», afferma Miola.

«La presenza di Luca Mercalli è particolarmente significativa. Abbiamo bisogno di conoscenza scientifica, di informazione seria e della capacità di trasformare la consapevolezza ambientale in scelte concrete. Ma abbiamo anche bisogno di affrontare questi temi senza separarli dalla giustizia sociale, dalla lotta alle disuguaglianze, dai diritti e dalla qualità del lavoro».

«TERRA! vuole essere soprattutto uno spazio aperto. Un luogo in cui possano incontrarsi generazioni diverse, sensibilità differenti, persone che già partecipano alla vita politica e altre che magari non si riconoscono più nei suoi linguaggi tradizionali. Vogliamo costruire una comunità ecologista, inclusiva e capace di guardare al futuro senza paura».

Steri: "Dare forza a un’alternativa"

Il significato politico della manifestazione viene sottolineato anche da Stefano Steri, coordinatore di Sinistra Italiana Nichelino. «Viviamo un tempo nel quale troppo spesso la paura, la precarietà e la rassegnazione sembrano prevalere sulla possibilità di immaginare un futuro diverso. Le guerre, l’aumento delle disuguaglianze, la crisi del lavoro e l’avanzata delle destre rischiano di allontanare sempre più persone dalla politica. Noi vogliamo percorrere la strada opposta: ricostruire partecipazione, solidarietà e coscienza collettiva», dichiara Steri.

«La sinistra ha il compito di tornare a essere un punto di riferimento per chi lavora, per i giovani, per chi vive situazioni di fragilità e per tutte le persone che chiedono maggiore giustizia sociale. Deve saper interpretare i cambiamenti senza subirli e offrire alternative concrete a un modello di sviluppo che troppo spesso mette il profitto davanti alle persone».

«È questo il senso del nostro impegno comune in Alleanza Verdi Sinistra. Organizzare la speranza non significa coltivare un ottimismo ingenuo, ma mettere insieme persone, idee e organizzazione per rendere possibile il cambiamento. Con TERRA! vogliamo dimostrare che la politica può tornare a essere una passione collettiva e uno strumento di emancipazione».

Venerdì 23: lavoro, diritti e crisi climatica con Luca Mercalli

La festa prenderà il via venerdì 23 ottobre alle 18.30 con l’incontro «Riders e braccianti on the Storm», dedicato alle condizioni di lavoro, alle nuove forme di sfruttamento e alla necessità di rafforzare diritti e tutele in un contesto economico e climatico in trasformazione. Interverranno Boris Pesce, Antonio Olivieri e Danilo Bonucci.

Alle 20.45 uno degli appuntamenti più attesi dell’intera manifestazione: Luca Mercalli sarà protagonista dell’incontro «Crisi climatica: quale futuro per le nostre città?». Un confronto sul riscaldamento globale, sulle conseguenze concrete della crisi climatica e sulla necessità di ripensare le città attraverso politiche di adattamento, riduzione delle emissioni, tutela del verde e resilienza urbana.

A introdurre l’incontro sarà Alessandro Azzolina. Le conclusioni saranno affidate a Erica Bevilacqua. Un appuntamento particolarmente significativo per Nichelino, città che negli ultimi anni ha investito nella pianificazione climatica, nella riforestazione urbana e nella sostenibilità ambientale, con l’approvazione del PAESC e la predisposizione del Piano di Resilienza Climatica.

Sabato 24: transizione digitale e filosofia con Matteo Saudino

Sabato 24 ottobre il dibattito si concentrerà su uno dei temi più importanti e controversi del nostro tempo: il rapporto tra sviluppo tecnologico, lavoro, ambiente e giustizia sociale.

Alle 18.30 si terrà l’incontro «Transizione digitale e giustizia sociale», con Alfonso Provenzano, la consigliera regionale AVS Valentina Cera, Lorenzo Mossucca della CISL dell’area metropolitana Torino-Canavese, Domenico Cutri della UIL Torino e Piemonte e Adele Campus. Introduce Pino Capozzi.

Al centro del confronto, le trasformazioni prodotte dall’intelligenza artificiale, la diffusione dei data center, le ricadute occupazionali e ambientali delle nuove infrastrutture digitali e il ruolo della politica nel governare processi che non possono essere lasciati esclusivamente alle logiche del mercato.

Alle 20.45 il secondo grande appuntamento nazionale della festa: Matteo Saudino presenterà «Pensieri stupendi», pubblicato da Einaudi. Un incontro dedicato alla filosofia come strumento per comprendere il presente, sviluppare il pensiero critico e recuperare la capacità di immaginare alternative.

Con Saudino dialogherà Valentina Cera. L’incontro sarà introdotto da Francesca Miola e moderato dalla giornalista Giulia Ricci. La presenza di Mercalli e Saudino rappresenta una precisa scelta culturale e politica: mettere al centro conoscenza, scienza, scuola, pensiero critico e capacità di interpretare le grandi sfide contemporanee.

Domenica 25: una festa che diventa comunità

La manifestazione proseguirà domenica 25 ottobre, completando un fine settimana pensato non soltanto per discutere, ma anche per rafforzare legami e relazioni. TERRA! sarà infatti anche un luogo di convivialità, con momenti musicali, occasioni di incontro e proposte gastronomiche.

Una dimensione che gli organizzatori considerano parte integrante del progetto politico. «La politica non può esaurirsi nei consigli comunali, nelle assemblee o sui social network. Deve tornare nelle piazze, nei mercati, nei circoli, nei luoghi in cui le persone vivono e si incontrano. Deve saper ascoltare, coinvolgere ed emozionare», sottolinea Azzolina.

«Per questo vogliamo una festa popolare, viva, accogliente, in cui ci sia spazio per chi fa politica da sempre, per chi si avvicina per la prima volta e per chi desidera semplicemente trascorrere una serata insieme».

Un progetto politico per il futuro di Nichelino e Torino Sud

La seconda edizione di TERRA! guarda anche al futuro politico e amministrativo di Nichelino e dell’intera area sud di Torino. AVS intende consolidare il proprio ruolo come forza ecologista, progressista e di sinistra, capace di coniugare il lavoro quotidiano nelle istituzioni con una presenza costante nella società.

Al centro del progetto ci sono la difesa della scuola e della sanità pubblica, la giustizia climatica e sociale, i diritti delle persone, la pace, la qualità del lavoro, l’inclusione e una nuova idea di città, più verde, giusta e accessibile. «La nostra forza sta anche nell’incontro tra culture politiche che condividono un orizzonte comune: l’ecologismo, la giustizia sociale, l’antifascismo, il femminismo e la difesa dei beni comuni. Vogliamo far crescere un progetto politico che sia sempre più una casa aperta per chi crede nella possibilità di cambiare la società», aggiunge Steri.

«Una città migliore è una città capace di prendersi cura delle persone e dell’ambiente, di creare occasioni di partecipazione e di garantire opportunità a tutte e tutti. È questo il futuro che vogliamo continuare a costruire insieme», sottolinea Miola. «Vogliamo organizzare la speranza, a partire dalla nostra città. Perché il futuro non è qualcosa da attendere, ma qualcosa da costruire. Insieme».