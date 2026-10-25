Banksy, Song Dong, TOHorror Film Festival: cosa fare fino a domenica 25 ottobre

EVENTI

LUCI D’ARTISTA

Dal 23 ottobre all’11 gennaio 2027

Luci d’Artista è un evento unico che illumina Torino dal 1998, trasformando la città in un magico museo a cielo aperto. Grazie a spettacolari installazioni luminose di arte contemporanea create da artisti di fama internazionale, ogni anno le vie, le piazze e i monumenti di Torino si accendono di creatività e bellezza. Con il passare degli anni, Luci d’Artista è diventata una delle manifestazioni più amate e riconosciute a livello nazionale e internazionale, attirando migliaia di visitatori da tutto il mondo. Quest’anno si aggiunge l’opera di Vittoria Caldera - "Decodificare la luce": Un’installazione capace di trasformare il balcone in un punto di connessione tra spazio privato e città. La luce diventa linguaggio: la frase “La luce ci trova” prende forma attraverso un sistema ispirato al codice Morse, alternando lettere leggibili e impulsi luminosi intermittenti.

INFO: lucidartistatorino.org

GRAPHIC DAYS

Dal 15 al 25 ottobre 2026

Torna a Torino Graphic Days, il festival internazionale dedicato alla comunicazione visiva e al social design, giunto alla sua undicesima edizione. Per la prima volta il festival approda ai Cantieri del Gruppo Building, nel quartiere Barriera di Milano, con un programma che attraversa linguaggi, discipline e formati differenti: oltre 60 ospiti internazionali, 19 mostre, talk, workshop, Tips & Tricks, performance, dj set, live printing, portfolio review, attività per le scuole e le famiglie, una mostra mercato e appuntamenti diffusi in città. Un programma costruito intorno a una parola: DISORDINE. «Il concetto di DISORDINE – sottolineano i direttori creativi del festival Ilaria Reposo e Fabio Guida – non è inteso come caos, ma come condizione generativa e spazio di possibilità che apre nuove prospettive, mettendo in discussione sistemi e gerarchie e favorendo la costruzione di modelli aperti e dinamici. Il linguaggio visivo diventa lo strumento con cui esprimere energia o raccontare la complessità della condizione umana, mettendo in evidenza lo stretto legame tra ordine e disordine».

INFO: https://www.graphicdays.it/

BALLATORINO SOCIAL DANCE

Fino al 25 ottobre

BallaTorino Social Dance torna con 9 giorni, 70 appuntamenti in oltre 50 luoghi della città, 120 realtà coinvolte e 600 tra maestri, ballerine, ballerini e musicisti. Un grande progetto di partecipazione che porta il ballo anche fuori dai suoi spazi tradizionali, trasformandolo in occasione di incontro, benessere, inclusione e scoperta della città. Due i temi che caratterizzano l'edizione 2026: il rapporto tra danza, sport e benessere, a vent'anni dalle Olimpiadi di Torino 2006, e la valorizzazione delle tradizioni musicali e danzanti delle minoranze linguistiche, con uno sguardo che attraversa le Alpi e mette in dialogo Piemonte e Francia. Dal tango allo swing, dalle danze occitane e piemontesi ai balli latinoamericani, dalla pizzica all'urban dance, il programma attraversa generi, generazioni e culture, con numerose occasioni per il pubblico di partecipare in prima persona.

INFO: https://ballatorino.it

LIBRI IN ORBITA

Fino al 12 dicembre

C’è un modo adatto a tutti di esplorare il Cosmo, ed è fatto di pagine scritte, storie e racconti di grandi scoperte. È “Libri in orbita”, il nuovo ciclo di incontri che Infini.to – Planetario di Torino, Museo dell’Astronomia e dello Spazio “Attilio Ferrari” dedica alla divulgazione scientifica attraverso la presentazione di cinque libri dedicati allo Spazio, all'astrofisica, alla tecnologia e al rapporto tra scienza e società. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio tra le grandi questioni che riguardano il nostro rapporto con l'Universo: dalla necessità di sviluppare una nuova ecologia dello Spazio alla corsa per il controllo delle orbite, dalle storie degli uomini e delle donne rimasti dietro le quinte dell’avventura spaziale fino ai grandi temi del dibattito contemporaneo: cambiamento climatico, geopolitica delle risorse e povertà energetica. Protagonisti dei cinque appuntamenti saranno Patrizia Caraveo, Andrea Ferrero, Roberto Battiston, Emilio Cozzi e Gabriele Ghisellini, autori di altrettanti saggi attualmente in libreria. Scienziati, ricercatori e divulgatori dialogheranno con lo Staff di Infini.to per trasformare la presentazione di un libro in un'occasione di approfondimento a più voci e dialogo con il pubblico sui temi più attuali della ricerca scientifica e dell'esplorazione spaziale.

INFO: https://www.planetarioditorino.it/libri-in-orbita

FESTIVAL DELL'ACCOGLIENZA

Fino al 30 ottobre

Si rinnova, dall’11 settembre al 30 ottobre, l’appuntamento con il “Festival dell’accoglienza”: l’annuale manifestazione organizzata da Arcidiocesi di Torino, Pastorale diocesana dei Migranti e Associazione Generazioni Migranti in collaborazione con Fondazione Migrantes, patrocinata da Regione Piemonte, Città di Torino, Città metropolitana di Torino, Ordine dei giornalisti del Piemonte e sostenuta da Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. Lungo e ricco il programma del Festival: 50 giorni di appuntamenti in cui si parla di accoglienza, inclusione, giustizia e diritto umanitario, multiculturalità e fede, con più di 160 ospiti e oltre cento eventi tra dibattiti, teatro, musica, laboratori, cinema, mostre, spiritualità.

INFO: https://festivalaccoglienzatorino.it/

ESTATE REALE

Fino al 31 ottobre

Anticipando di un mese rispetto all’anno scorso, gli appuntamento partiranno dal 12 giugno al 31 ottobre con concerti dal vivo, spettacoli di danza, teatro, letteratura, poesia e arti performative. Iniziative che copriranno un arco temporale che va dalla Giornate Europee dell’Archeologia fino ad Halloween. Tra i luoghi più suggestivi coinvolti il Teatro Romano, i Giardini ma anche Palazzo Reale e la Galleria Sabauda. Tutti gli appuntamenti prevedono l’apertura straordinaria dalle ore 19.45 alle 23.30. Il biglietto speciale comprenderà l’accesso con visita libera a una sezione museale sempre diversa e la partecipazione agli spettacoli in programma. 17 appuntamenti serali, accompagnati da eventi diurni, tra cui la Festa della Musica, la rassegna giunta alla sesta edizione Torino Crocevia di sonorità, il Gran Ballo d’Estate, la Notte di San Lorenzo, il Giardino dei Poeti.

INFO: https://museireali.beniculturali.it/events/estate-reale-2025-una-sera-al-museo





FESTIVAL MUSICALI

VIVA (IL) VERDI

Dal 22 ottobre al 14 marzo

Progetto ideato per celebrare il novantesimo anniversario dalla fondazione dell’Istituzione. Un titolo che gioca volutamente su una doppia identità: quella di Giuseppe Verdi, compositore simbolo della musica e della cultura italiana nel mondo, e quella del Conservatorio torinese che dal 1901 porta il suo nome e che nel 1936 ha assunto il rango di Regio Conservatorio di Musica. Una coincidenza che il progetto trasforma nel proprio cuore concettuale, interrogandosi su cosa significhi oggi custodire quel nome: quale eredità, quale responsabilità, quale visione del futuro. Articolato lungo un arco di sei mesi a partire dal 22 ottobre 2026, “Viva (il) Verdi” si sviluppa attorno a un filo conduttore triplice, (Il) Verdi ieri, oggi e domani, che tiene insieme memoria storica e proiezione futura in un palinsesto ampio e diversificato: attività espositive, concertistiche e di ricerca realizzate in collaborazione con le Residenze reali sabaude, l’Archivio Storico Ricordi, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e il Teatro Regio Torino: queste importanti realtà culturali del territorio condivideranno luoghi, archivi, competenze e pubblico in un progetto che vede il Conservatorio come soggetto attrattore e attivatore.

INFO: https://www.conservatoriotorino.eu/produzione/viva-il-verdi/

SOTTO LO STESSO CIELO

Dal 23 al 25 ottobre

Arsenale della Pace e Lingotto Musica sono pronti a dare il via alla terza edizione del festival diffuso Sotto lo stesso cielo. La musica che include. Il festival, che avrà luogo dal 23 al 25 ottobre nei quartieri di Aurora e Barriera di Milano, quest'anno è dedicato al mondo dell'infanzia. Un lungo weekend di concerti, laboratori e incontri a ingresso gratuito che vedrà fra i suoi protagonisti il pianista Gabriele Carcano, l'attore Lorenzo Branchetti, i Piccoli Cantori di Torino diretti da Elisa Dal Corso, l'Orchestra dell'Arsenale della Pace diretta da Mauro Tabasso e tanti altri.

INFO: www.labsuono.it

TURIN BAROQUE MUSIC FESTIVAL

Fino a ottobre

Sabato 27 giugno alle ore 21, nella chiesa dello Spirito Santo di via Porta Palatina 7 a Torino, con il concerto “Selva Morale” del Maghini Consort diretto da Claudio Chiavazza, prenderà il via la quinta edizione del Turin Baroque Music Festival. La rassegna, patrocinata dalla Città metropolitana di Torino, è un progetto dell’Accademia del Santo Spirito nato da un'idea di Andrea Banaudi in partenariato con il Coro Maghini, Controluce-Teatro d’ombre, il Coordinamento delle Associazioni Musicali di Torino e l’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte. Sono due le sessioni del festival: una in giugno e luglio e l’altra in ottobre e novembre, con in tutto 18 concerti, dialoghi e interventi didattici per proporre il meglio della musica barocca, eseguita secondo criteri storicamente informati e con strumenti originali. Alcuni dei più importanti e suggestivi luoghi della Torino sei e settecentesca faranno da cornice agli eventi del festival, ospitando i migliori interpreti nazionali e internazionali.

INFO: https://www.tbmf.eu/

TORINO CHAMBER MUSIC FESTIVAL

Fino al 20 giugno

Al via la Tredicesima edizione di Torino Chamber Music Festival. Il Torino Chamber Music Festival è una rassegna musicale diffusa dedicata alla musica da camera e musica corale. Il festival si distingue per un ricco calendario di appuntamenti che si snoda durante l'anno in diversi luoghi storici e di rilievo culturale a Torino e in provincia. Per quanto riguarda il repertorio particolare attenzione viene riservata alla musica antica, barocca e classica, senza tralasciare pagine di musica vocale polifonica, sacra e contemporanea. La programmazione alterna solisti di chiara fama, ensemble da camera (dui, trii, quartetti d'archi e di fiati), gruppi vocali e giovani talenti dei conservatori. I concerti si tengono in cornici di grande fascino architettonico e acustico — come la Real Chiesa di San Lorenzo, la Cappella dei Mercanti, palazzi storici e chiese del territorio torinese. Ogni appuntamento mira a valorizzare il patrimonio musicale cameristico e a renderlo accessibile a un pubblico ampio, affiancando alla grande letteratura musicale percorsi di riscoperta storicamente informata.

INFO: www.associazionemusicaviva.it





MUSICA E CONCERTI

HANS ZIMMER

Sabato 24 ottobre ore 20.30



Grande concerto dell'Ensemble Symphony Orchestra, diretto da Giacomo Loprieno. Cinquanta musicisti e solisti di alto profilo danno vita a un viaggio sinfonico attraverso le composizioni di uno degli autori più celebri e influenti del cinema contemporaneo. Dalle avventure di Pirati dei Caraibi alle emozioni de Il Re Leone, dalle suggestioni spaziali di Interstellar alle architetture sonore di Inception, fino agli universi di Batman, Superman, Il Codice da Vinci e Pearl Harbor, il concerto attraversa alcune delle pagine musicali più riconoscibili degli ultimi decenni. Melodie che hanno accompagnato immagini entrate nella storia del cinema e che, grazie alla forza dell'esecuzione orchestrale, acquistano una nuova dimensione dal vivo. Un'esperienza musicale coinvolgente, tra grandi temi sinfonici, tensione drammatica e atmosfere spettacolari.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it



LIRICA E CLASSICA

FESTIVAL VERISMO

Fino al 22 novembre



Una tetralogia inedita per riscoprire le radici del melodramma italiano moderno: quattro opere, due compositori, due registi e un unico direttore d’orchestra danno forma all’ambiziosa apertura della Stagione d’Opera e di Balletto 2026/2027 del Teatro Regio. Giovedì 15 ottobre la Stagione si inaugura con il Festival Verismo, a partire dalle nuove produzioni di Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo. Il ciclo prosegue fino al 22 novembre con La bohème di Leoncavallo e Iris di Mascagni, per un totale di 22 recite. Sul podio dell’Orchestra, del Coro e del Coro di voci bianche del Teatro Regio sale il Direttore musicale Andrea Battistoni. Le regie sono affidate a Daniele Menghini per le opere di Mascagni e a Francesco Micheli, al suo atteso debutto al Regio, per quelle di Leoncavallo. I Cori sono istruiti rispettivamente da Gea Garatti Ansini e Claudio Fenoglio.

INFO: Teatro Regio, piazza Castello 215, tel. 0118815241/242, www.teatroregio.torino.it



ONE (WO)MEN SHOW

SERGIO RUBINI

Sabato 24 ottobre ore 20.30



Un treno dalla destinazione incerta, piccoli paesi del Sud, personaggi che si muovono tra ironia e malinconia, storie in cui la vita quotidiana si trasforma in racconto. È il viaggio di Sud, lo spettacolo scritto e interpretato da Sergio Rubini. Un percorso teatrale e musicale in cui l’attore e regista intreccia episodi personali, poesia e storie popolari per restituire un'immagine del Mezzogiorno lontana dagli stereotipi, fatta di contraddizioni, ingegno, difficoltà e passione per la parola.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, tel. 0114241124, www.teatrodellaconcordia.it

MASSIMO POLIDORO RACCONTA PIERO ANGELA

Sabato 24 ottobre, ore 21



Nel 2026 ricorrono i cento anni dalla nascita di Piero Angela (1926–2022) e il suo insegnamento è più attuale che mai. In questa conferenza spettacolo, Massimo Polidoro racconta Piero Angela come il divulgatore che ha cambiato il modo di fare televisione e di raccontare la scienza in Italia, ma anche come maestro, mentore e amico, attraverso un rapporto durato 34 anni.

INFO: Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino, tel 011.6279789, teatrosuperga.it

DADO

Sabato 24 e domenica 25 ottobre ore 21.30



Gabriele Pellegrini, in arte Dado, è un comico, cabarettista e cantante, famoso per il suo stile di teatro canzone e rock demenziale, in cui unisce monologhi esilaranti a canzoncine in parodia di brani famosi. Nello spettacolo "Il Ripetente" torna a scuola, vestendo i panni di un eterno scolaro dell’esistenza.

INFO: Q77, corso Brescia 77, www.teatroq77.it



TEATRO

FRED DAL WHISKEY FACILE

Fino a domenica 25 ottobre ore 21 I Folli rendono omaggio a Fred Buscaglione con un ritratto del cantautore – in bilico tra musica e teatro - tracciato dalle cinque più importanti donne della sua vita. Tutte interpretate dalla stessa attrice, Giovanna Rossi, queste cinque donne si avvicendano sul palco dove il fantasma di Fred - interpretato da Carlo Roncaglia - aleggia ancora, e fa le due cose che gli riuscivano meglio: cantare e bere. Non necessariamente in quest'ordine.

INFO: Teatro Studio Bunker, via Paganini 0/200, mail prenotazioni@accademiadeifolli.com, tel. 3456778879, www.accademiadeifolli.com

LU SANTO JULLARE FRANCESCO

Fino a domenica 1° novembre



Nel 2026 tre importanti ricorrenze uniscono San Francesco d’Assisi e Dario Fo: ottocento anni dalla morte del patrono d’Italia, tra i santi più noti e amati al mondo, cent’anni dalla nascita dell’attore e drammaturgo vincitore del Premio Nobel e dieci dalla sua scomparsa. Per questa occasione, il Teatro Stabile di Torino e il Teatro Stabile dell’Umbria coproducono il nuovo spettacolo dell’istrionico Matthias Martelli che dirige e interpreta il testo di Dario Fo e Franca Rame su San Francesco, racconto toccante e ironico di una storia divenuta un vero e proprio archetipo del nostro patrimonio narrativo.

INFO: Teatro Gobetti, via Rossini 8, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

UNA DELLE ULTIME SERE DI CARNOVALE

Fino a domenica 25 ottobre. Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.45; domenica ore 16. Lunedì riposo. Sabato 24 ottobre la replica è in programma alle ore 20.45



Il testo di Carlo Goldoni è portato in scena da Valerio Binasco, attore protagonista e regista. Lo spettacolo celebra il teatro nella sua essenza: una commedia corale che intreccia sentimenti, matrimoni e addii in un'atmosfera malinconica e delicata, dove l'amore resiste alle difficoltà della vita e alla solitudine. Sullo sfondo di un carnovale che finisce nasce una riflessione lieve e profonda sui moti del cuore tra verità svelate e sottili illusioni.

INFO: Teatro Carignano, piazza Carignano 6, tel. 0115169555-800235333, www.teatrostabiletorino.it

MEZZI SOGNI D’ESTATE (LA CRUDELISSIMA MORTE DI PIRAMO E TISBE)

Mercoledì 21 e giovedi 22 ottobre ore 21,venerdì 23 ottobre ore 20



Ospite d’onore per l'apertura della stagione Ekstasis è la compagnia TeatriAlchemici/Dadadàun, realtà nata a Palermo nel 2005 e da anni impegnata nella ricerca di nuove forme di teatro insieme a persone con disabilità. Si ispira a "Sogno di una notte di mezza estate" e si concentra sul frammento comico e metateatrale della "Crudelissima morte di Piramo e Tisbe". Un teatro comico, patafisico e perturbante, capace di attraversare Shakespeare con uno sguardo libero, poetico e radicalmente contemporaneo.

INFO: CineTeatro Baretti, via Baretti 4, tel. 011.655187, www.cineteatrobaretti.it

CONVIVIO

Giovedì 22 ottobre



Nuovo appuntamento con il format che unisce approfondimento, incontro e spettacolo. Alle 17.30 Anna Ronfani, avvocata penalista e vicepresidente di Telefono Rosa Piemonte Torino, terrà la lectio magistralis "Le parole contano: educare alle relazioni, prevenire la violenza", dedicata al valore del linguaggio nell’educazione alle relazioni e nella prevenzione della violenza. Alle 18.45 un aperitivo informale. Alle 19.30 l'anteprima di "Processo a Elena", nuovo spettacolo della Fondazione TRG e di Accademia Perduta-Romagna Teatri, di e con Paola Fresa, con la regia di Emiliano Bronzino.

INFO: Teatro Ragazzi Trg, corso G. Ferraris 266, casateatroragazzi.it

HEDY LAMARR, UNA DONNA TRA GENIO E BELLEZZA

Giovedì 22 ottobre ore 19 e Venerdì 23 ottobre ore 21



Da moglie prigioniera in Austria a diva di Hollywood, fino al tardivo riconoscimento per i suoi meriti scientifici. Hedy Lamarr, definita la “donna più bella del mondo”, è la protagonista dello spettacolo di Seven Cults. Di Barbara Alesse, con Maddalena Emanuela Rizzi. Regia di Filippo d'Alessio.

INFO: Caffè Müller, via Sacchi 18/D, biglietteria@blucinque.it, tel. 0110714488, www.blucinque.it

TULLIO SOLENGHI

Venerdì 23 ottobre ore 20.30



Tullio Solenghi torna al Colosseo con Colpi di Timone, terzo capitolo della sua fortunata riscoperta del teatro di Gilberto Govi, dopo i successi de I manezzi pe majâ na figgia e Pignasecca e Pignaverde. Attore e regista, Solenghi prosegue il suo personale omaggio al grande interprete genovese, riportandone in scena la comicità, i personaggi e quell'umanità popolare che ne hanno fatto un protagonista della storia del teatro italiano.

INFO: Teatro Colosseo, via Madama Cristina 71, tel. 011.6698034, www.teatrocolosseo.it

LO SFRATTO DEI MOSTRI

Venerdì 23 ottobre ore 20.45, Sabato 24 ore 19.30 e Domenica 25 ore 19



Debutto per il nuovo spettacolo di Onda Larsen, scritto e interpretato da Lia Tomatis per la regia di Riccardo De Leo e le scenografie firmate da Jacopo Valsania. La pièce è una commedia a più voci affidata all’interpretazione di un'unica attrice. La vicenda ruota attorno ad A., una madre profondamente determinata a garantire un futuro sereno e un’educazione ineccepibile ai propri figli. Avendo già intravisto nei comportamenti dei bambini i primi segnali d'allarme, la protagonista si convince che non ci sia tempo da perdere e decide di prendere una misura radicale: estirpare del tutto da se stessa i sette vizi capitali. Ma la missione si rivela ben più complessa del previsto, perché i peccati capitali decidono di non restare a guardare. Prendono vita, prendono la parola e, agitandosi e protestando attraverso il corpo e la voce della stessa protagonista, si ribellano apertamente allo sfratto.

INFO: Spazio Kairos, via Mottalciata 7, tel. 3514607575, mail biglietteria@ondalarsen.org, web www.ondalarsen.org

IL RITRATTO DI DORIAN GRAY

Venerdì 23 e sabato 24 ottobre ore 20.45, domenica ore 15.30



Restare giovani per sempre. Conservare intatta la propria bellezza, mentre qualcosa, altrove, porta il peso del tempo e delle nostre scelte. Chi non ha mai desiderato, almeno per un istante, fermare la propria immagine? L'Alfieri accoglie la trasposizione teatrale del celebre romanzo di Oscar Wilde, nella rilettura scritta e diretta da Giancarlo Nicoletti: uno spettacolo che porta la seduzione e l’inquietudine dentro il nostro presente, tra desiderio di piacere, culto della giovinezza e bisogno di essere guardati. Con Federica Luna Vincenti, Alessio Vassallo e Forges Davanzati nel ruolo del pittore Basil Hallward.

INFO: Teatro Alfieri, piazza Solferino 4, www.teatroalfieritorino.it

LE BELLE NOTTI

Venerdì 23 e sabato 24 novembre ore 21, domenica 25 ore 16



Che cosa resta dei sogni dei nostri vent'anni? E che cosa scoprirebbero i nostri figli se potessero incontrarci quando avevamo la loro età? Sono le domande che attraversano la commedia di Gianni Clementi, diretta da Claudio Boccaccini, che torna in scena con un nuovo gruppo di 17 interpreti emergenti. Uno spettacolo che mette a confronto padri e figli e racconta, con ironia e tenerezza, quella stagione della vita in cui tutto sembra ancora possibile.

INFO: Teatro Gioiello, via Colombo 31, www.teatrogioiellotorino.it

ZANI I NANËS - LA VOCE DELLA MADRE

Venerdì 23 e Sabato 24 ottobre ore 21



Casa Fools per una settimana residenza artistica del progetto teatrale di Jozef Gjura ed Elvira Scorza. Le due serate finali di restituzione al pubblico sono l'occasione per conoscere il progetto in una fase ancora in evoluzione e assistere a una rappresentazione work in progress, seguita da un momento di confronto con gli artisti.

INFO: Casa Fools, via Bava 39, www.casafools.it

LE NOSTRE STIRPI

Sabato 24 ottobre ore 21



Lo spettacolo, con la direzione artistica di Maria Grazia Agricola, intreccia teatro e arte visiva attraverso un dialogo tra generazioni, nel quale le fotografie e le storie dei cittadini diventano parte del racconto scenico. Il videomapping proietta immagini sulle pareti e sugli attori, coinvolgendo anche il pubblico in un’esperienza che mette al centro la memoria della comunità e il suo rapporto con il presente.

INFO: Ecomuseo Nesta, Circoscrizione 6, via San Gaetano da Thiene 6, ingresso libero

MÉLI MÉLO

Domenica 25 ottobre ore 19.30



Produzione Compagnie Choryphée, lo spettacolo chiude la prima parte del progetto Danza/Dansez! Festival Transcendance ideato da Tedacà e Choryphée, che si pone l'obiettivo, attraverso l'uso dell'arte coreutica, di dare voce a chi trova meno spazio nella società, anziani, persone con disabilità e minori che vivono situazioni difficili, per affermare che la cultura è un diritto di tutti. Nel corso della serata finale del progetto sarà presentato “Meli Melò” è un trittico di brevi performance: tre diversi sguardi sulla danza contemporanea che interrogano il presente attraverso il corpo, facendo della danza uno spazio di resistenza e immaginazione con un linguaggio che diventa politico e poetico insieme.

INFO: Bellarte, via Bellardi 116, www.fertiliterreniteatro.com



BAMBINI E FAMIGLIE

WINNIE THE POOH

Domenica 25 ottobre ore 16



Cento anni dopo la prima edizione, Drogheria Rebelot porta in scena le storie nate dalla penna di A.A.Milne attraverso il teatro d’ombre, le marionette e il teatro d'attore in uno spettacolo prodotto dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani. La regia di Enrica Carini costruisce uno spazio sospeso tra una piccola scuola e un paesaggio di campagna. Christopher Robin e Anne prendono forma in due marionette a grandezza naturale, animate a vista dagli attori, mentre le avventure nel bosco si materializzano attraverso immagini e figure d’ombra proiettate su schermi di diverse dimensioni. Miriam Costamagna e Andrea Lopez Nunes sono interpreti, narratori e animatori di un racconto in cui il confine tra realtà e immaginazione rimane aperto, lasciando emergere la meraviglia che accompagna l’infanzia.

INFO: Teatro Concordia, corso Puccini, Venaria, tel. 0114241124, www.teatrodellaconcordia.it





CINEMA

SCHEGGE

Fino ottobre al 18 aprile

“Schegge”, la rassegna organizzata da AIACE Torino con il sostegno della Regione Piemonte, giunge quest’anno alla sua quinta edizione, che si svolgerà al CineTeatro Baretti. L’iniziativa, che si conferma un appuntamento cittadino ormai stabile e che negli anni si è conquistata un pubblico affezionato, sempre più numeroso e partecipe, presenterà anche nella nuova stagione un ciclo di sette appuntamenti cinematografici, a cadenza mensile e “fuori dagli schemi” sia per la particolare collocazione temporale sia per i contenuti proposti. Ogni matinée si concluderà con il consueto aperitivo offerto nel foyer del cinema, che permetterà al pubblico di proseguire in un contesto informale il dialogo con il relatore del mese. Come sempre, anche quest’anno ogni incontro sarà dedicato a un tema diverso, che verrà esplorato attraverso la proiezione di spezzoni e sequenze significative, frammenti e “schegge” di film di volta in volta commentati da un diverso ospite: un viaggio in compagnia di esperti per professione o per passione, che offre prospettive originali e inattese su autori, scuole, generi, rapporti del cinema con le altre arti e in cui agli interventi di chi lavora nel settore si affiancano quelli di chi, pur facendo un altro mestiere, coltiva competenze specifiche in virtù di un interesse personale.

INFO: www.aiacetorino.it

TOHORROR FILM FESTIVAL

Dal 20 al 25 ottobre

La 26esima edizione del TOHorror Fantastic Film Fest si terrà dal 20 al 25 ottobre a Torino nelle sale del Cinema Massimo e del Blah Blah Club. Con la retrospettiva Sex!, il TOHorror 2026 presenterà un breve itinerario fra film di ieri e di oggi e una tavola rotonda tematica, nel tentativo di offrire una problematizzazione in grado di deviare dagli stereotipi critici e mettere in luce aspetti inediti del sesso visto tramite il cinema horror e fantastico o viceversa, del cinema horror e fantastico visto tramite il sesso. Il fitto programma lungometraggi del TOHorror 2026 sarà come sempre suddiviso nelle sezioni Concorso, Freakshow, Mad Doc, Fuori Concorso e Retrospettiva. Al suo interno verranno presentati titoli in anteprima italiana, opere di culto e gemme nascoste in grado di creare un percorso multiforme all’interno dell’horror e del fantastico di ieri e di oggi. Fuori concorso arriverà Gun-che (titolo internazionale: Colony) di Yeon Sang-ho. Restando in tema, nella sezione Mad Doc verrà presentato in anteprima italiana il documentario Black Zombie di Maya Annik Bedward. Nella sezione Freakshow, dedicata ai film estremi, eccentrici o poco etichettabili, sarà presentato in anteprima Italiana Insectasy, film indipendente canadese diretto da Angus Silver. In concorso in anteprima italiana ci sarà Monster Pabrik Rambut di Edwin, opera indonesiana transitata anche dal festival di Berlino 2026. Nella retrospettiva figurerà Spiklenci slasti - Conspirators of Pleasure del regista cult Jan Švankmajer.

INFO: https://www.tohorrorfilmfest.it/

AGENDA BRASIL

Dal 24 al 25 ottobre

Al CineTeatro Baretti, si terrà la sesta edizione a Torino del festival internazionale di cinema Agenda Brasil organizzata dall'associazione italo-portoghese Tucátulá, insieme a Vagaluna di Milano, ideatrice dell’iniziativa. Due giornate di proiezioni e incontri, offrendo uno sguardo – in epoche, luoghi e vicende differenti – sul Brasile e sul Portogallo, accomunati nel recente passato dalla presenza di regimi autoritari. Il cinema brasiliano mette l'accento sull’Amazzonia, al centro di narrazioni e linguaggi cinematografici diversi: tramite la musica e attraverso storie di migrazione e identità, che mettono in luce il profondo legame delle persone con l'ambiente. Riguardo al Portogallo, si evidenziano le grandi interpretazioni degli attori, dei due film São Jorge e Lavagante; il protagonista di quest'ultimo, Francisco Froes, incontrerà il pubblico in occasione della proiezione di domenica. Una proiezione speciale è dedicata a Paulo Freire, pedagogista brasiliano, impegnato per garantire il diritto all'istruzione e divenuto un'icona della lotta per la democrazia. Prima delle proiezioni, in entrambi i pomeriggi, viene dato spazio alla capoeira e al forró, con performance, musica e danze, a pochi passi dalla sala del CineTeatro Baretti. Tutti i film sono in lingua originale e sottotitolati in italiano.

INFO: https://vagaluna.it/agenda-brasil/agenda-brasil-torino/agenda-brasil-torino-vi-edizione-2/





MOSTRE

SONG DONG. SOUL OUT

Dal 23 ottobre fino al 27 giugno 2027

Il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino presenta Song Dong. Soul Out, la prima mostra personale in Italia dedicata all’artista Song Dong (Pechino, 1966) a cura di Li Zhenhua e Davide Quadrio, con Francesca Filisetti e Rebecca Ricci. L’esposizione è concepita come un progetto site-specific che coinvolge l’intero museo, trasformandolo in un dispositivo narrativo in cui le opere di Song Dong entrano in dialogo con le collezioni permanenti e con l’architettura storica di Palazzo Mazzonis. Riunendo alcune delle installazioni più iconiche dell’artista, insieme a un archivio di fotografie e video di performance realizzate dagli anni ‘90 a oggi, Song Dong. Soul Out ripercorre oltre trent’anni di lavoro, mettendo in luce una pratica capace di intrecciare esperienza individuale e storia collettiva, memoria privata e trasformazioni sociali, restituendo al contempo uno sguardo sulla Cina contemporanea.

INFO: https://www.maotorino.it/it/evento/song-dong-soul-out/

GRADO ZERO

Dal 27 ottobre al 6 giugno

Con la sua lunga storia di ascese, di esplorazioni e conquiste, la montagna si è raccontata come luogo privilegiato di un certo modo di intendere la virilità: eroica, competitiva, disciplinata, talvolta militare. In questo universo simbolico, a lungo ritenuto naturalmente adatto agli uomini, le donne sono state frequentemente escluse, marginalizzate o rese eccezioni. La mostra Grado Zero. La montagna oltre i generi, fondata sul dialogo tra opere contemporanee e materiali storici, muove dalla necessità di decentrare la maschilità egemonica, interrogare le genealogie patriarcali della montagna e riflettere sulla relazione tra patriarcato e crisi climatica. Al tempo stesso, si propone come uno spazio di ripartenza, in cui normalizzare l’idea di alleanza tra maschile e femminile e attraverso il quale guidare il passo verso un’utopia realizzabile: una montagna oltre i generi. In questa prospettiva, la montagna non è più soltanto terra da conquistare e sfruttare, ma spazio da abitare, custodire e ripensare. Diventa il terreno di un’“etica postumana relazionale”, capace di riconoscere l’interdipendenza tra corpi, comunità e forme di vita; di rimettere al centro il senso del commoning, della cura della vita e della casa comune.

INFO: https://www.museomontagna.org/events/grado-zero-la-monntagna-oltre-i-generi/

BANKSY

Dal 22 ottobre al 31 gennaio 2027

Dopo il grande successo in oltre 35 città tra cui Parigi, Praga, Bruxelles, Düsseldorf, New York e Napoli, con più di 3,5 milioni di visitatori, “The World of Banksy” arriva per la prima volta a Torino con un nuovo concetto: Banksy – Street is the Museum. In mostra più di 150 opere di Banksy ricostruite e installazioni video, per un periodo limitato, nelle storiche cantine di Palazzo Falletti di Barolo. Da Flower Thrower a Girl with Balloon, e ad altri lavori entrati nell’immaginario collettivo, questo percorso invita a riflettere sui grandi temi del nostro tempo.

INFO: https://banksymuseo.it/

A TAVOLA!

Dal 21 ottobre al 4 aprile 2027

Nel Corridoio dell’Aula della Camera Italiana di Palazzo Carignano, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano presenta A Tavola! Cucina, cibo e gusto nell’Italia del Risorgimento, a cura di Ilaria Porciani. Dalla fine del Settecento, quando a dettare legge era la cucina francese, alla Prima guerra mondiale, la mostra segue gli italiani a tavola: dal caffè al ristorante, dall’osteria alla piola, da Cavour a Pellegrino Artusi. Il cibo come chiave per leggere la società, l’economia e la politica di un Paese che si stava facendo, anche nel piatto.

INFO: https://www.museorisorgimentotorino.it/mostre/a-tavola/

ANASTASIA SAMOYLOVA. HARBOR

Dal 22 ottobre fino al 7 febbraio 2027

Le Gallerie d'Italia - Torino presentano la mostra “Anastasia Samoylova. Harbor”, curata da Emanuela Mazzonis di Pralafera. Anastasia Samoylova porta avanti una sua analisi fotografica raccontando l’anima di 7 città portuali europee: Genova, Venezia, Rotterdam, Marsiglia, Lisbona, Atene e Istanbul. “La fotografia è un medium che comprime tempo e spazio in un’unica cornice” dichiara l’artista. Tempo e spazio sono elementi fondamentali nella composizione di una fotografia così come lo sono per lo sviluppo delle città portuali. I porti sono spazi strutturali che si sono evoluti nel tempo e nello spazio, sono un nesso di trasformazioni, intersezioni, dinamismi, contraddizioni, inclusioni ed esclusioni, ricchezza e povertà, passato, presente e futuro. Sono luoghi di transizione temporale e spaziale, contraddistinti dall’irrefrenabile espansione commerciale, dal pericolo dell’instabilità climatica, dalle criticità degli scambi migratori e dalla sconfinatezza della saturazione visiva.

INFO: https://gallerieditalia.com/it/torino/mostre-e-iniziative/mostre/2026/10/22/anastasia-samoylova-harbor-mostra-a-torino/#

LETIZIA BATTAGLIA E DAVIDE TRANCHINA

Fino al 7 febbraio e fino al 6 gennaio

A nuove mostre di CAMERA - Letizia Battaglia. L'opera 1970 -2020 e Davide Tranchina. Light-years Away. Entrambe curate da Walter Guadagnini, le due esposizioni inaugurano l'autunno di CAMERA nel segno della fotografia italiana con una grande retrospettiva dedicata a Letizia Battaglia, per riscoprirne lo sguardo intenso e profondamente umano capace di intrecciare ricerca artistica, impegno sociale e passione civile, e parallelamente, in Project Room, con la mostra personale di Davide Tranchina, tra gli autori più autorevoli della scena contemporanea.

INFO: www.camera.to

DI PADRE IN FIGLIO

Fino al 17 gennaio 2027

Allo Spazio Scoperte, al primo piano della Galleria Sabauda, l’esposizione dal titolo Di padre in figlio. L’universo grafico di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, curata da Sofia Villano e organizzata in occasione del 300° anniversario della nascita di Giandomenico, ne documenta la straordinaria attività grafica accostata a quella paterna. Il percorso espositivo presenterà oltre 60 fogli, tra incisioni e disegni provenienti dal ricco fondo della Galleria Sabauda e dalle collezioni della Biblioteca Reale.

INFO: https://museireali.beniculturali.it/

ART SITE FEST

Fino al 20 novembre

La nuova stagione di Art Site Fest nasce da una rinnovata attenzione alla dimensione narrativa che pure abbiamo frequentato negli ultimi anni. Attraverso le arti visive, le installazioni site specific, gli incontri, le letture e gli spettacoli abbiamo cercato nel racconto il mezzo per dare voce ai luoghi. Dare forma autentica a storie, persone, spazi, idee è l'intento che ha — e deve avere — ogni espressione culturale, oltre ogni confine disciplinare. Questo perché ogni narrazione presuppone una relazione, a cominciare tra chi dice e chi ascolta. Ogni comunità trova alimento nelle storie che ne sono le radici. Attraverso una rassegna che raccoglie contributi diversi, dalle arti, al teatro, dalla performance, alla musica, ci fa piacere esplorare forme di racconto che non risiedono più esclusivamente nel testo scritto, ma che si fanno voce, immagini, suoni, mondi da abitare.

INFO: https://artsitefest.it/

IL CORPO DELLA CITTÀ

Fino al 22 febbraio 2027

La mostra a Palazzo Madama racconta un secolo di storia torinese attraverso il corpo: rappresentato, vestito, disciplinato, liberato e trasformato dalle profonde evoluzioni della società moderna. In ideale continuità con la mostra MonumenTo. La forma della memoria, il progetto propone un punto di vista originale attraverso il quale osservare l’evolversi della città attraverso il corpo, inteso non soltanto come soggetto artistico, ma come spazio in cui si riflettono i cambiamenti sociali, economici e culturali, luogo ideale di intersezione fra moda, arte e trasformazioni urbane. Attraverso dipinti, sculture, abiti, fotografie, manifesti, documenti, il percorso espositivo accompagna il visitatore in un percorso scandito dalle grandi Esposizioni, a partire dall’Esposizione Generale Italiana del 1884 fino alla grande mostra di Italia 61, e propone una riflessione sulla città come organismo vivente, in continua trasformazione, e sul corpo come luogo in cui i cambiamenti della modernità diventano visibili.

INFO: www.palazzomadamatorino.it

JESSICA LANGE

Fino al 7 febbraio 2027

Le Sale Chiablese dei Musei Reali di Torino ospitano dal 7 ottobre 2026 al 7 febbraio 2027 la mostra STILL IMAGE. Fotografie di Jessica Lange, a cura di Anne Morin. La mostra, attraverso una selezione di oltre 200 immagini, ripercorre quasi trent’anni di ricerca fotografica, restituendo lo sguardo intenso, poetico e profondamente umano dell’autrice. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso otto sezioni tematiche, in gran parte inedite, concentrandosi in modo particolare sulle fotografie realizzate a partire dalla fine degli anni Novanta, in cui sensibilità artistica e attenzione documentaria rivelano uno sguardo profondo e malinconico sul mondo contemporaneo. Cuore della mostra è il ciclo dedicato alla Highway 61, la celebre strada che attraversa gli Stati Uniti da nord a sud, dal Minnesota, terra natale dell’artista, fino a New Orleans. In queste immagini in bianco e nero, caratterizzate da una grana marcata e da forti contrasti, Lange costruisce un racconto dell’America rurale fatto di silenzi, atmosfere sospese e dettagli carichi di significato.

INFO: https://museireali.beniculturali.it/still-image-fotografie-di-jessica-lange/

GIORGIO GRIFFA ZHANG ENLI

Fino al 28 gennaio

La Fondazione Giorgio Griffa presenta dall’8 ottobre 2026 al 28 gennaio 2027, Giorgio Griffa Zhang Enli, una mostra dedicata alla pittura e al suo rapporto con una realtà in continuo mutamento. Realizzata in collaborazione con Xavier Hufkens, galleria con sede a Bruxelles che rappresenta entrambi gli artisti, la mostra mette in dialogo Giorgio Griffa e Zhang Enli, due protagonisti della pittura contemporanea appartenenti a generazioni e contesti culturali differenti, accomunati da una stessa concezione della pittura come processo aperto, non interamente governato dalla volontà dell’artista. Il percorso riunisce una selezione di opere recenti, realizzate da Giorgio Griffa tra il 2019 e il 2023 e da Zhang Enli tra il 2025 e il 2026. I lavori si alternano nello spazio costruendo una sequenza di ritmi, corrispondenze e discontinuità, in un confronto che attraversa Oriente e Occidente, segno e colore, gesto e meditazione, vuoto e pieno.

INFO: www.fondazionegiorgiogriffa.org

LUCA CAMPIGOTTO. WANDERING EUROPE

Fino al 7 febbraio

Intesa Sanpaolo apre al pubblico fino al 7 febbraio 2027, alle Gallerie d'Italia – Torino, la mostra Luca Campigotto. Wandering Europe, a cura di Walter Guadagnini. Un viaggio attraverso l'Europa contemporanea firmato da uno dei maggiori interpreti della fotografia di paesaggio, capace di restituire, con immagini di straordinaria intensità visiva, la complessità di un continente in continua trasformazione, sospeso tra memoria e futuro, natura e intervento dell'uomo, identità locali e storia comune. L'esposizione rappresenta un nuovo capitolo della rassegna "La Grande Fotografia Italiana", ideata e curata da Roberto Koch, con cui le Gallerie d'Italia di Torino rendono omaggio ai grandi maestri della fotografia italiana contemporanea. Dopo Lisetta Carmi (2022), Mimmo Jodice (2023), Antonio Biasiucci (2024) e Olivo Barbieri (2025), il progetto prosegue con Luca Campigotto, autore che ha costruito la propria ricerca artistica attorno al tema del viaggio, raccontando città, paesaggi e territori attraverso uno sguardo insieme contemplativo e profondamente contemporaneo.

INFO: https://gallerieditalia.com/it/torino/

ATELIÈR DEI MODERNI

Fino al 14 febbraio

Il progetto biennale che vede il Consorzio coinvolto nel dialogo con alcune istituzioni culturali francesi continua con una mostra di grande attrazione basata sulle collezioni del Museo di BeauxArts di Lione. Sessanta opere raccontano il Novecento attraverso i suoi protagonisti e il luogo in cui tutto ha avuto origine: l’atelier. La mostra Atelier dei Moderni. Matisse, Braque, Picasso, Bacon propone un affascinante viaggio attraverso la pittura del Novecento, esplorando l’evoluzione dell’arte moderna europea. Attraverso una selezione di opere di maestri assoluti come Henri Matisse, Pablo Picasso, Georges Braque, André Derain, Jean Dubuffet, Wifredo Lam, Hans Hartung, Simon Hantaï, Francis Bacon e molti altri, il percorso espositivo mette in luce le profonde trasformazioni del linguaggio artistico del secolo scorso: dalla ricerca della purezza delle forme e del colore fino alle tensioni drammatiche dell’Espressionismo e dell’arte figurativa postbellica. Atelier dei Moderni rappresenta un’occasione imperdibile per cogliere gli aspetti della libertà creativa e della rivoluzione estetica che hanno segnato l’arte del Novecento.

INFO: https://lavenaria.it/evento/atelier-dei-moderni/

GIOVANNI TERMINI. LA FORMA DEL NON DETTO

Fino al 31 gennaio 2027

Giovanni Termini è il primo artista ospite nella nuova sede del Museo Ettore Fico. La mostra "La forma del non detto" sarà aperta dal 24 settembre al 31 gennaio 2027. La sua ricerca si concentra su una ridefinizione della scultura, intesa non come organizzazione di volumi statici, ma come combinazione di forme in espansione. I media da lui utilizzati, consistono in oggetti quotidiani provenienti dai contesti più diversi e realizzati con materiali differenti: legno, acciaio, vetro, tubi da ponteggio che dialogano fra loro per affermare il primato della materia e della forma. Gli oggetti, accostati in modo contrastante, coinvolgono lo spettatore sia fisicamente sia mentalmente e le installazioni che realizza trasmettono uno spaesamento ironico o paradossale invitando il pubblico a fermarsi e a riflettere, mettendo in relazione la solidità delle strutture con l’insicurezza dell’esistenza.

INFO: https://www.museofico.it/

LUIGI MOTTURA. ATMOSFERE E SEGRETI CIFRATI

Fino al 13 novembre

“Questa mostra nasce dall’attenzione e dalla generosità di Luigi verso i più deboli e meno fortunati, con l’obiettivo di donare attraverso i suoi quadri un aiuto concreto ai tanti progetti che 1 Caffè ETS realizza ogni giorno”: sono le parole di Vittoria e Zeno Mottura, che hanno deciso di affidare le opere di Luigi a 1 Caffè ETS, trasformando la sua eredità artistica in un gesto capace di generare valore per gli altri. Dal 23 settembre al 13 novembre, infatti, il Villino Caprifoglio di Torino ospita “Luigi Mottura. Atmosfere e segreti cifrari”, la mostra dedicata all’artista torinese, le cui opere saranno destinate a chi sceglierà di sostenere 1 Caffè ETS con una donazione, contribuendo ai progetti delle 52 realtà non profit italiane che l’ente accompagnerà nel corso del 2027.

INFO: https://www.1caffe.org/

GILLO PONTECORVO

Fino al 5 aprile

A vent'anni dalla scomparsa di Gillo Pontecorvo e a sessant'anni dal Leone d’oro assegnato alla Battaglia di Algeri, il Museo Nazionale del Cinema di Torino dedica al grande regista una mostra esclusiva che mette in valore l’Archivio Gillo Pontecorvo, donato dalla famiglia al Museo e oggi uno dei più importanti fondi documentari dedicati a un autore del cinema italiano. Da questo straordinario patrimonio prende forma Gillo Pontecorvo. Una battaglia dopo l'altra, a cura di Mauro Genovese con Caterina Massignani, in programma al piano di accoglienza della Mole Antonelliana dal 16 settembre 2026 al 5 aprile 2027. La mostra è un'immersione nel laboratorio creativo, intellettuale e civile del regista, resa possibile da un archivio di eccezionale completezza che documenta ogni tappa della sua molteplice attività: dagli anni della Resistenza all'esperienza giornalistica, dalla genesi dei suoi capolavori cinematografici ai progetti culturali dell'ultima parte della sua vita.

INFO: www.museocinema.it

WORLD PRESS PHOTO

Fino al 13 dicembre

La mostra presenta i risultati del 69° World Press Photo Contest, il prestigioso concorso internazionale organizzato dalla World Press Photo Foundation, punto di riferimento del fotogiornalismo mondiale dal 1955. Ogni anno il concorso premia i migliori fotografi professionisti e documentaristi che, attraverso immagini di straordinaria forza narrativa, raccontano gli eventi, le sfide e le trasformazioni che hanno segnato l’anno precedente. Negli spazi dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino sono esposte 144 fotografie realizzate dai 42 autori premiati, selezionati tra 57.376 immagini presentate da 3.747 fotografi provenienti da 141 Paesi. Le opere sono state valutate da giurie regionali indipendenti e successivamente esaminate da una giuria globale, secondo un rigoroso processo di selezione basato su eccellenza visiva, qualità del racconto giornalistico e pluralità delle prospettive.

INFO: https://www.worldpressphototorino.it/

CARS MOTORI RUGGENTI

Fino al 31 gennaio

A vent’anni dall’uscita del primo film della trilogia - CARS: MOTORI RUGGENTI - e in occasione della release nelle sale italiane il 17 settembre di Cars: Motori Ruggenti – 20 anni, fino al 31 gennaio il Museo Nazionale dell’Automobile ospita Saetta McQueen, la matricola più promettente di tutta la storia della Piston Cup. Tra le vetture da competizione della Collezione del Museo - unica nel suo genere - uno speciale allestimento dedicato all’universo Disney e Pixar accoglieun’automobile da corsa rossa, veloce e ambiziosa, riconoscibile dal numero 95: è Saetta McQueen, la stella delle corse che ha conquistato generazioni di spettatori.

INFO: www.museoauto.com

FAN HO

Fino al 10 gennaio

La mostra Fan Ho. Il maestro della fotografia di Hong Kong presenta cento fotografie dedicate a uno dei più importanti fotografi asiatici del Novecento. Attraverso immagini realizzate tra gli anni Cinquanta e Sessanta, il percorso espositivo racconta la visione unica con cui Fan Ho (1931-2016) ha interpretato la vita urbana di Hong Kong, trasformando strade, mercati e vicoli in scenari di grande forza poetica. Nato a Shanghai e trasferitosi a Hong Kong all’età di diciotto anni, Fan Ho ha saputo cogliere l’anima più autentica della città, concentrandosi sulle persone comuni: lavoratori, venditori ambulanti, bambini e passanti che animano il tessuto urbano. Le sue fotografie vanno oltre la documentazione, restituendo immagini sospese nel tempo che raccontano la dignità, la fatica e la resilienza della vita quotidiana. Tra le opere esposte figurano alcuni dei suoi scatti più iconici, come Approaching Shadow e Street Scene, esempi emblematici di una ricerca capace di unire sensibilità umana e perfezione formale.

INFO: https://www.operabarolo.it/

PAESAGGI DA SOGNO/DREAMSCAPES

Fino al 29 novembre

Il MAO Museo d’Arte Orientale di Torino presenta Paesaggi da sogno / Dreamscapes, una mostra esclusiva dedicata alla celebre serie Le 53 stazioni della Tōkaidō di Utagawa Hiroshige, tra i massimi capolavori dell’arte giapponese dell’Ottocento e parte della UniCredit Art Collection, concessa in comodato gratuito al Museo. Il percorso espositivo riunisce 36 stampe della serie, proponendo al pubblico un’esperienza immersiva capace di restituire il carattere suggestivo e quasi cinematografico di quel “mondo fluttuante” che ha reso celebre l’opera di Hiroshige. Ad arricchire la narrazione, una selezione di oggetti e testimonianze della cultura materiale dell’epoca permette di approfondire l’esperienza del viaggio nel Giappone tra XVIII e XIX secolo.

INFO: https://www.maotorino.it/it/

GIACOMO PUCCINI: MUSICA, CINEMA E STORIA

Fino al 25 ottobre

Un nuovo capitolo nel viaggio alla scoperta della Regina Margherita, nell'anno delle celebrazioni per il centenario della morte della sovrana di casa Savoia. Alla Palazzina di Stupinigi fino al prossimo 25 ottobre si potrà comprendere meglio il rapporto tra Margherita, la musica e il cinema. Questo è possibile grazie all’esposizione Giacomo Puccini: musica, cinema e storia allestita nella Galleria di Levante della residenza sabauda del Comune di Nichelino. La mostra nasce dall’intento di riportare alla luce il rapporto, poco conosciuto ma significativo, tra la prima regina d’Italia e il compositore. Fu infatti la Regina Margherita a sostenere economicamente gli studi del giovane Puccini, consentendogli di trasferirsi da Lucca a Milano per frequentare il Conservatorio. Un gesto che testimonia l’attenzione della sovrana per la formazione culturale e artistica del Paese.

INFO: https://www.ordinemauriziano.it/palazzina-di-caccia-di-stupinigi/

MARGHERITA PRIMA REGINA D'ITALIA

Fino al 6 gennaio

La mostra ai Musei Reali "Margherita, prima Regina d’Italia. Storia, cultura e stile tra Biblioteca e Palazzo Reale" è un dossier a cura di Lorenza Santa, Fabio Uliana e Maria Luisa Ricci che presenterà in Biblioteca Reale una serie di volumi, documenti e fotografie, per la maggior parte inediti, a testimoniare la vita e gli interessi della sovrana, lettrice curiosa e grande appassionata di musica; saranno esposti anche doni preziosi e singolari, provenienti da tutta Italia, a confermare la popolarità della regina e, al contempo, l’affermarsi nelle arti di un gusto fin de siècle.

INFO: https://museireali.beniculturali.it/

DIEGO MARCON, XIN LIU, JUNE CRESPO E LENZ GEERK

Fino all'11 ottobre

La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo apre la stagione di mostre primaverili con quattro personali: Diego Marcon, Xin Liu, June Crespo e Lenz Geerk. Gli artisti allestiranno le loro opere negli spazi di via Modane dal 15 aprile. L'inaugurazione sarà accompagnata dal talk "Framing Problems" nell'ambito di Biennale Tecnologia. Interverrano per l'occasione Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Guido Saracco, Massimiliano Gioni, Hans Ulrich Obrist, Xin Liu e Diego Marcon.

INFO: www.fsrr.org

LE MACCHINE DI LEONARDO DA VINCI

Fino al 14 febbraio 2027

Oltre 50 modelli in legno di rovere tratti dai codici di Leonardo Da Vinci sono esposti a Palazzo Barolo. Meccanismi fatti di specchi, rotelle, ingranaggi con cui il pubblico potrà interagire avvicinandosi così agli studi condotti dal genio toscano. Macchine dedicate ai grandi temi che lo appassionarono per tutta la vita: il volo, la guerra, l’ingegneria civile, l’idraulica, la meccanica, l’anatomia. Anticipazioni di invenzioni e scoperte che sarebbero diventate realtà soltanto secoli più tardi. Una mostra che permette di scoprire persino il Leonardo “uomo comune”, quello che segna le spese quotidiane mentre inventa il palombaro con guanto palmato e respiratore, elabora la vite aerea che anticiperà l’elicottero moderno, immagina il paracadute, progetta il ponte girevole, la sega idraulica, il prototipo di carro armato, il battello a pale, il cuscinetto a sfera e l’elemento a catena che ancora oggi anima le nostre biciclette. Ogni macchina è costruita secondo una rigorosa fedeltà storica da Paolo Tarchiani. La lavorazione è interamente artigianale, con materiali d’epoca – legno, cotone, ottone, ferro, corda – e finiture curate, mentre l’elaborazione tecnica è sviluppata al computer per calcolare proporzioni e meccanismi con precisione assoluta.

INFO: https://lamostradileonardo.com/

MUSEO DEL SERIAL KILLER

Fino a ottobre 2026

Dai serial killer americani come Ed Gein, appena riportato alla ribalta dalla recente serie Netflix "Monster", fino alla cronaca italiana con Leonarda Vincenza Giuseppa Cianciulli, la cosiddetta “Saponificatrice di Correggio”. Sono alcuni dei dieci casi di assassini seriali passati alla storia per la loro crudeltà ed efferatezza che sono raccontati nel nuovo Museo del Serial Killer in via Arcivescovado 9.

INFO: https://www.museoserialkiller.com/torino/