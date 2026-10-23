Barriera in festa, dopo 4 anni tornano le bancarelle in via Cherubini e piazza Respighi

Dopo 4 anni di attesa, domenica 25 ottobre, il quartiere di Barriera di Milano tornerà a vestirsi a festa con il grande ritorno della manifestazione rionale in piazza Respighi e via Cherubini. Dalle 9 alle 19 l'area diventerà un'ampia isola pedonale pensata per accogliere residenti, famiglie e visitatori da tutta la città, offrendo un'occasione unica per riscoprire il volto più accogliente della zona.

Bancarelle e shopping

Un'iniziativa nata proprio con l'intento di valorizzare l'anima più autentica e dinamica del territorio. Per l'intera giornata, lungo il percorso si susseguiranno numerose bancarelle di artigianato e prodotti tipici, affiancate dalle vetrine aperte dei negozi di vicinato per un turno di shopping straordinario. Anche la rete dei locali e delle attività di ristorazione della via sarà pienamente operativa per accompagnare il pubblico in ogni momento, dalla prima colazione al pranzo, fino all'apericena serale.

Attività al pomeriggio

Il pomeriggio vedrà poi protagoniste le associazioni del territorio con momenti di animazione dedicati ad adulti e bambini, con l'obiettivo di trasformare la strada in un autentico spazio di incontro. La manifestazione è promossa dall'Associazione Commercianti Filo d'Oro, con il patrocinio della Circoscrizione 6 e il supporto organizzativo di Federeventi Piemonte e Stramercatino.

Un ringraziamento speciale per la realizzazione dell'evento da Massimo Malavenda, presidente dell'Associazione Commercianti Filo d'Oro, che ha voluto sottolineare il grande lavoro di squadra: "Ringrazio la Circoscrizione 6, il presidente Valerio Lomanto, il coordinatore Rocco Zito e tutto il Consiglio per il sostegno e il supporto degli uffici, ma soprattutto i commercianti per la loro fondamentale partecipazione".

Le modifiche

Per permettere lo svolgimento della manifestazione a ingresso libero, la viabilità della zona subirà alcune modifiche temporanee. In particolare, dalle 6.30 alle 23.30 di domenica sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta piazza Respighi e nel tratto di via Cherubini compreso tra via Monterosa e la piazza stessa.