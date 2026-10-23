A piedi in città, imparando a rispettare gli altri: torna il Walk to School

A piedi per le strade del centro, imparando a rispettare gli altri, a prestare attenzione ai pericoli della strada e a vivere gli spazi pubblici come luoghi di incontro. La mobilità sostenibile, per la Circoscrizione 1, non passa soltanto attraverso gli interventi sulla viabilità, ma anche dall'educazione delle nuove generazioni. È questo il filo conduttore delle iniziative portate avanti insieme alle scuole del territorio, con il progetto Walk to School che si prepara a tornare protagonista nelle prossime settimane.

Un percorso che intreccia sicurezza stradale, attenzione all'ambiente e crescita civica, coinvolgendo direttamente bambini e ragazzi. L'obiettivo è trasformare il tragitto quotidiano verso la scuola in un'occasione per riflettere sui comportamenti individuali e sul modo in cui si condividono le strade e le piazze della città.

Walk to School a fine novembre

Tra gli appuntamenti in programma ecco una nuova iniziativa prevista a fine novembre con gli alunni della scuola primaria Sant'Anna di via della Consolata. Protagonisti saranno bambini tra i 6 e i 10 anni, chiamati a partecipare a un percorso nel centro storico dedicato al rispetto dell'essere umano e in particolar modo della donna. Il punto di ritrovo sarà piazza Arbarello. Da lì il gruppo attraverserà via della Consolata e toccherà via Garibaldi e via Conte Verde, via Corte d'Appello per raggiungere piazza Castello e i Giardini Reali.

Non sarà soltanto una passeggiata, ma un'occasione per osservare Torino da una prospettiva diversa. Lungo il percorso sono previste alcune soste per soffermarsi anche sulle opere d'arte presenti, utilizzando il patrimonio a disposizione come strumento di conoscenza e riflessione.

L'iniziativa si inserisce nel lavoro portato avanti dalla Circoscrizione per promuovere una maggiore consapevolezza nell'utilizzo dello spazio pubblico, partendo proprio dai più piccoli.

Dai giardini alle piazze: la scuola si apre alla città

Il coinvolgimento degli istituti scolastici non si limita alle camminate collettive. Lo pensa la consigliera del Pd della 1, Antonietta Altamore, che ha ricordato come circa un centinaio di bambini abbia già preso parte alla marcia della pace, sottolineando anche l'interesse delle scuole a utilizzare gli spazi esterni per attività educative.

Tra gli esempi citati ci sono i giardini di via Giulio, richiesti dalla scuola per svolgere iniziative all'aperto. Un segnale della volontà di superare i confini degli edifici scolastici e di utilizzare il quartiere come estensione degli ambienti dedicati all'apprendimento. Il tema, in questo caso, non riguarda soltanto la disponibilità di aree verdi o di luoghi in cui giocare. Al centro c'è l'idea di restituire agli spazi pubblici una funzione sociale, offrendo ai bambini occasioni per stare insieme, condividere attività e imparare il rispetto reciproco.

Smartphone e attraversamenti: lezioni di sicurezza stradale

Sul fronte della mobilità sostenibile, l'attenzione è rivolta anche ai comportamenti quotidiani che possono fare la differenza sulla strada. Isabella Brianza, consigliera di Torino Domani e presidente del Foro Scuola, ha richiamato le iniziative organizzate il 18 settembre con la scuola Foscolo e il 2 ottobre con la Coppino. Durante gli incontri è stato dato spazio soprattutto ai trasferimenti casa-scuola e ai rischi - sempre più reali - legati all'utilizzo dello smartphone mentre si cammina. Un'abitudine ormai diffusa, che può diventare particolarmente pericolosa in prossimità degli attraversamenti pedonali, dove è fondamentale mantenere alta l'attenzione.

Il lavoro con gli studenti ha affrontato anche il difficile tema della convivenza tra auto e bici, con una riflessione sulla sicurezza degli utenti più vulnerabili della strada, anche alla luce della tragedia del piccolo Nicolò. Un'occasione per ragionare sulle responsabilità di chi si muove in città e sulla necessità di costruire comportamenti più consapevoli.

Martinez: "Mobilità sostenibile e vivibilità dello spazio pubblico"

A tracciare la linea politica dell'attività ci pensa Francesco Martinez, coordinatore alla Mobilità della Circoscrizione 1. "L'educazione alla mobilità sostenibile e la vivibilità dello spazio pubblico costituiscono due pilastri fondamentali della nostra azione amministrativa", afferma Martinez, ricordando le diverse edizioni del Walk to School organizzate negli ultimi anni.

Intorno a queste esperienze, spiega, sono maturate proposte e riflessioni sulla sicurezza dei percorsi scolastici, sulla mobilità e sulla qualità del contesto urbano. Un'attività che, nelle intenzioni della Circoscrizione, proseguirà sia attraverso il sostegno ai prossimi appuntamenti sia con il monitoraggio della Commissione competente. La sfida è far in modo che l'educazione stradale non resti confinata a singole giornate, ma diventi parte di un percorso continuativo.