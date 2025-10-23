Il gotha di Forza Italia a Torino. I Pro Pal: "Accogliamo i ministri del genocidio. Blocchiamo tutto"

Si alza il livello della tensione in vista degli "Stati Generali della Casa" di Forza Italia, in programma sabato al Teatro Carignano. Il 25 ottobre sono attesi all'ombra della Mole i big azzurri, dai ministri Antonio Tajani (Esteri), Gilberto Pichetto Fratin (Ambiente) e Paolo Zangrillo (Pubblica Amministrazione), al governatore Alberto Cirio e al rettore del Politecnico Stefano Corgnati.

I Pro Pal in presidio

Ad "accoglierli" i Pro Pal, che durante l'assemblea cittadina degli scorsi giorni hanno deciso di organizzare una contro protesta al grido di “Blocchiamo tutto!”. L'appuntamento è per sabato mattina appuntamento alle 10 in piazza Castello

Manifesti vandalizzati

"Diamo l’accoglienza - spiegano i manifestanti - che si meritano ai ministri della guerra e del genocidio presenti in città". In questi giorni poi alcuni manifesti, affissi nelle bacheche cittadine, che annunciano gli "Stati Generali della Casa" sono stati strappati o vandalizzati.

Forza Italia sulle barricate

A salire sulle barricate Forza Italia, che per voce del senatore Roberto Rosso e del segretario cittadino Marco Fontana, incalza il sindaco Stefano Lo Russo. "Il primo cittadino - dicono, in riferimento al sopralluogo fatto ad Askatasuna, dove gli antagonisti hanno camminato sopra i fogli con ritratti gli esponenti del governo Meloni - ha permesso che i centri sociali calpestassero i ministri metaforicamente: non consenta che sabato accada realmente".

"Le immagini e i messaggi diffusi in queste ore sui social - continuano - dai centri sociali e dai pro Pal sono gravissimi: si invitano i cittadini a “bloccare” i ministri e a “dare loro l’accoglienza che si meritano”. Un "linguaggio d’odio e di intimidazione che rappresenta un vero e proprio attacco alla democrazia e alla libertà di confronto politico".