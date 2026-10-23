Casa della Comunità di Susa, AslTo3: "Servizi già attivi e cantieri in corso, fine lavori prevista per fine 2026"

Un'offerta sanitaria e socio-assistenziale già attiva e funzionante per la popolazione della Valle di Susa, in attesa del completamento della sede definitiva. È questo il quadro delineato dal Direttore Generale dell'AslTo3, Giovanni La Valle, in merito alla futura Casa della Comunità di Susa.

"La Casa della Comunità di Susa garantisce già ai cittadini le attività fondamentali previste dal nuovo modello di assistenza territoriale", precisa La Valle. All'interno del presidio ospedaliero sono infatti già operativi e certificati servizi chiave come la specialistica ambulatoriale, l'assistenza infermieristica con gli Infermieri di Famiglia e di Comunità (IFeC), i servizi sociali, la continuità assistenziale, il centro prelievi e il Punto Unico di Accesso (PUA). Attività che al momento vengono erogate in locali diversi da quelli destinati alla nuova struttura, separando così l'aspetto dell'offerta sanitaria immediata dal cantiere edilizio in corso.

Tre cantieri in parallelo e le sfide del cantiere

L'intervento edilizio riguarda la riqualificazione di un'area specifica dell'ospedale per riunire in un unico polo funzionale tutti i servizi dedicati. La realizzazione dei nuovi ambienti ha tuttavia presentato elementi di forte complessità a causa della contemporanea presenza di tre distinti cantieri nella medesima struttura: i lavori per la Casa della Comunità, gli interventi di messa a norma antincendio e il cantiere per l'adeguamento antisismico dell'ospedale finanziato con i fondi del Pnrr.

A questo scenario si sono aggiunte ulteriori criticità di natura amministrativa ed esecutiva, tra cui il fallimento della società incaricata della progettazione e alcuni ritardi nella consegna di materiali impiantistici per dinamiche indipendenti dall'Azienda sanitaria e dalle imprese. Problematiche che l'AslTo3 ha affrontato garantendo la continuità dei lavori anche durante la pausa estiva.

Conclusione dei lavori prevista per la fine del 2026

Attualmente le lavorazioni procedono regolarmente e, salvo nuovi imprevisti, la conclusione del cantiere è confermata entro la fine del 2026. "Comprendiamo e condividiamo l'attenzione delle amministrazioni locali e dei cittadini nei confronti del completamento della struttura", conclude il direttore La Valle.