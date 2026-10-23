Casa di Comunità di Susa, Valle (Pd): "Doveva essere pronta a giugno, ma lavori ancora in corso"

"Sono stato a Susa per verificare di persona lo stato di avanzamento dei lavori della Casa di Comunità. Se ci si ferma all'ingresso, davanti alla nuova targa e agli spazi apparentemente rinnovati, la prima impressione è quella di una struttura pronta e funzionante. Ma è sufficiente andare oltre la facciata per rendersi conto che la situazione è ben diversa da quel che appare", dichiara il Vicepresidente Commissione Sanità Daniele Valle (Pd).

In un'informativa in commissione sanità e rispondendo a una mia interrogazione, rispettivamente a marzo e ottobre del 2025, la Giunta regionale assicurava che, fatta eccezione per sei strutture espressamente indicate, tutti i lavori si sarebbero conclusi entro giugno 2026. La Casa di Comunità di Susa non figurava tra quelle eccezioni. Eppure, a quattro mesi da quella scadenza, i lavori sono ben lontani dalla fine.

Le Case di Comunità dovrebbero rappresentare uno dei pilastri della nuova sanità territoriale, garantendo ai cittadini servizi di prossimità, assistenza e presa in carico, soprattutto nelle aree più distanti dai grandi centri ospedalieri. In un territorio montano come la Valle di Susa, questi servizi risultano ancora più importanti. Prendiamo atto del rinvio e della nuova scadenza di fine 2026, ma il 1° gennaio 2027 torneremo a chiedere conto dello stato dei lavori e dell'effettiva operatività della struttura", conclude Valle.