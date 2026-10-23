VOLLEY FEMMINILE / Questa sera (ore 21) ritorna «Time Out Women»; Ospiti Scognamillo, Basso e Negretti

“Time Out Women” ritorna nel suo consueto appuntamento del venerdì. Questa sera, a partire dalle ore 21, il format sulla pallavolo femminile di serie A del gruppo More News proporrà la sua terza puntata stagionale. Come ospite in studio, in compagnia dei conduttori Matteo La Viola e Lidia Bonifazi, ci sarà il vice allenatore della Wash4green Monviso Claudio Basso. Due i collegamenti in programma: il primo raggiungerà il libero de Il Bisonte Firenze Beatrice Negretti, mentre il secondo intervento vedrà collegata con lo studio cuneese il libero dell’Erreci Busto Arsizio Serena Scognamillo. Non mancheranno le interviste settimanali, con protagonisti Enrico Barbolini (Uyba), Fabio Tisci (Cuneo), Laura Pasquino (Cuneo), Ilaria Spirito (Chieri), Giulia Marconato (Futura B.A.), Aurora Pistolesi (Monviso) e Silene Martinelli (Offanengo). Ricordiamo che Time Out Women viene trasmesso sulla home-page di numerose testate on line del gruppo More News, come Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it e Ilbustese.it, sulle loro pagine Facebook, su Volleyball.it e su Youtube di Targatocn.it.