Omicidio al Parco Dora: 19enne accoltellato all'addome

È ancora da chiarire la dinamica dell'omicidio avvenuto ieri sera a Parco Dora: a riportare la vicenda è La Stampa di Torino. A lanciare l'allarme è stato un residente di questa zona a cavallo delle Circoscrizioni 4 e 5, che attorno alle 18.30 ha notato un uomo a terra, e un altro che scappava.

Ferito all'addome

Poco dopo nei pressi del sottopasso Donat Cattin è arrivata un'ambulanza. Il giovane, un ragazzo africano di 19 anni, era ferito all'addome e aveva perso molto sangue. Inutile la corsa disperata in ospedale, dove è morto poco dopo. Sul posto è intervenuta la Polizia Scientifica per i rilievi, oltre agli agenti della Questura, che stanno cercando di fare chiarezza sulla dinamica.

Sangue e monopattino

A terra, tra l'erba e la ghiaia, è stata trovata una chiazza di sangue e il monopattino elettrico della vittima. All'origine del fatto efferato non si sa se ci sia un litigio o questioni di droga. Al vaglio degli inquirenti le immagini delle telecamere che monitorano la zona.