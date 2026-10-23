Ruba la sedia a rotelle ad un anziano: rintracciato e arrestato

La Polizia di Stato ha individuato in un cittadino italiano di 42 anni, senza fissa dimora e con numerosi precedenti contro il patrimonio, il presunto autore di un furto in abitazione continuato.

I fatti avvenuti nel quartiere Rebaudengo

​L'intervento è scaturito dalla segnalazione di un residente di uno stabile nel quartiere Rebaudengo che, notando uno sconosciuto uscire dall'ascensore con un carrello porta utensili pieno di attrezzi, ha allertato il 112 dopo aver riscontrato l'effrazione di diversi box auto nel piano seminterrato.

​Gli agenti del Commissariato Barriera di Milano, a seguito di ricerche nelle zone limitrofe e nei parchi cittadini hanno rintracciato, all'interno del Parco Stura, un soggetto corrispondente alle descrizioni fornite intento a spingere una sedia a rotelle.

​Successivamente gli operatori accerteranno che la stessa era stata sottratta dall'androne di uno stabile nel quale l'uomo si era introdotto, ad un anziano al quale è stata immediatamente restituita.

Il 42enne autore di un precedente furto

​Da accertamenti è emerso, inoltre, che il quarantaduenne, nella prima metà di settembre, si era reso responsabile anche di un ingente furto commesso ai danni un ambulatorio della zona dal quale erano stati asportati computer portatili, macchine fotografiche, telefoni cellulari e occhiali da vista per un valore superiore ai 5.000 euro, motivo per il quale l'uomo era stato deferito all'A.G.

Per i fatti esposti, l'Autorità Giudiziaria ha disposto per il quarantaduenne la custodia cautelare in carcere.