Trasloco artistico in piazza Castello: torinesi con il naso all'insù a osservare il viavai di statue a Palazzo Madama [FOTO]

Tanti i torinesi che si sono fermati con il naso all'insù, questa mattina in piazza Castello. Anche ai meno attenti, infatti, è apparso subito chiaro che - con le mani esperte degli addetti ai lavori specializzati - è in corso un vero e proprio trasloco "artistico".





Nell'ambito dell'operazione di restauro e manutenzione delle decorazioni di Palazzo Madama, infatti, alcune delle imponenti statue che vegliano sul cuore di Torino questa mattina erano in pieno spostamento. Operazioni delicate, delicatissime, che hanno attirato subito la curiosità dei passanti. Tanti coloro che si sono fermati a osservare, formando piccoli capannelli di attenti osservatori.

Sicuramente, un venerdì fuori dall'ordinario, per la città sabauda.