RC auto: in Piemonte la media è di 613,61 euro, Torino la più cara, ma rispetto all'anno scorso costa meno

Il premio medio per assicurare un veicolo a quattro ruote in Piemonte a fine estate 2026 è stato pari a 613,61 euro, in calo – secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it - Assicurazione.it – dell’1,4% su base annua.

Torino è la più cara

Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio di Facile.it – Assicurazione.it si vede che, in valori assoluti, la provincia piemontese più cara è Torino, con un premio medio che, sia pure in calo del 2,5%, è stato comunque pari a 657,99 euro. Al secondo posto si trova Cuneo che, registrando un aumento delle tariffe RC auto del 6,4%, presenta un premio medio di 575,27 euro; segue Vercelli con 567,03 euro (+6,8%).

Nel Vco si paga meno

Continuando a scorrere la classifica regionale si posizionano Alessandria (546,08 euro, -3,3%), Novara (545,62 euro, +6%), Asti (515,67 euro, -6,1%), e Biella, che – con un premio medio di 497,20 euro – ha registrato un ribasso del 2,4%. Verbano-Cusio-Ossola, sebbene la tariffa sia aumentata del 7,2% e pari a 444,84 euro, è risultata essere l’area piemontese dove assicurare un veicolo a quattro ruote costa meno.