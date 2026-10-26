Strada del Villaretto, ennesimo schianto: "Istituzioni sorde, serve agire subito"

L'ennesimo botto, le lamiere accartocciate e la rabbia che torna a esplodere tra i residenti. E' l'ennesimo incidente stradale avvenuto in queste ore all'ormai famigerato incrocio di strada del Villaretto con strada Molino del Villaretto.

Si è perso ormai il conto degli incidenti, ma soprattutto si è perso il conto delle richieste ufficiali, delle interpellanze e delle manifestazioni organizzate dai cittadini per chiedere la messa in sicurezza di questo specifico tratto.

Tre vittime in pochi anni

I fatti parlano con drammatica chiarezza. Il segnale di stop posizionato all'incrocio viene sistematicamente ignorato dalle automobili, che continuano a sfrecciare a velocità estremamente pericolose. Il bilancio umano è devastante: in pochissimi anni su questo nastro d'asfalto si sono dovuti piangere già tre morti.

Appello dal quartiere

A puntare il dito la consigliera di FdI della 6, Roberta Braiato. "Non servono anni di burocrazia per tutelare i cittadini, e a dimostrarlo sono gli esempi a pochi chilometri di distanza - racconta - Nel vicino comune di Borgaro, a seguito di due tragici incidenti che hanno visto coinvolti dei ciclisti, le telecamere di controllo sono state posizionate nel giro di sole due settimane. Di fronte a tanta tempestività, la domanda sorge spontanea: a Torino cosa si sta aspettando? Quante altre tragedie dovranno verificarsi prima che chi di dovere si decida ad agire?".

Dossi, autovelox o una rotonda

Le soluzioni per mettere in sicurezza l'incrocio sarebbero note da tempo. "Serve un intervento immediato - dicono i cittadini - attraverso l'installazione di dossi rallentatori, il posizionamento di autovelox fisso o la realizzazione di una rotonda in grado di spezzare la velocità dei veicoli".