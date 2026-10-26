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Cronaca | 26 ottobre 2026, 10:28

Tenta di rubare rompendo il finestrino dell'auto, ma la sua fuga ha breve durata

Un 19enne arrestato dalla Polizia in zona Parella

Foto generica d'archivio

Foto generica d'archivio

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un italiano di diciannove anni per tentato furto aggravato su auto. L'intervento è scattato quando la Centrale Operativa ha inviato una pattuglia in via Locana, dove il suono di un antifurto aveva attirato l'attenzione di alcuni residenti che, notando un uomo intento a forzare un'auto in sosta, allertavano il 112 NUE.

Il pronto intervento della Polizia

Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti dell'UPGSP hanno individuato un gruppo di persone nei pressi di un veicolo, ma la loro attenzione si è concentrata su un uomo che alla loro vista si dava ad una precipitosa fuga, cambiando più volte direzione nel tentativo di per far perdere le proprie tracce; l'uomo veniva bloccato poco dopo.

Una pieta per rompere il vetro

Dai successivi accertamenti è emerso che il giovane avrebbe utilizzato un sanpietrino, ritrovato sul manto stradale, per infrangere il finestrino posteriore del veicolo e introdursi nell'abitacolo per rovistare tra i sedili.

Condotto presso gli uffici, il giovane è stato arrestato.

redazione

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