L'ex Tuxedo presto a nuova vita con la Galleria Benappi: l'anteprima durante l'Art Week

Umberto Benappi si preparas per far rivevere lo storico Ex-Tuxedo di via Belfiore 8 - il club che per anni ha fatto la storia della notte underground torinese - per farne la nuova sede della sua galleria, la cui apertura ufficiale è prevista per il 2027. Prima dell'inizio dei lavori a novembre, gli spazi riaprono così come sono: in cantiere, senza ritocchi e con la loro memoria ancora addosso.

Dal 29 ottobre al 1° novembre andrà così in scena "Join me in the Underground": quattro giorni e tre sere in cui l'arte contemporanea scende nel club. Negli spazi grezzi del locale, la mostra collettiva, che spazia dall'Arte Povera di Jannis Kounellis e Michelangelo Pistoletto fino ai lavori dei giovani contemporanei e della Scuola di San Lorenzo, dialoga direttamente con la memoria del luogo e con l'ispirazione visiva e concettuale dell’Evergreen Review di New York. Intorno a questo nucleo visivo prende vita un palinsesto fluido che attraversa epoche e discipline: dai listening party notturni con i testimoni culturali dell'epoca: Roberto Spallacci, Alberto Campo, Mixo, Tiziano Lamberti e Luca Ruggeri, alla sessione di gioco con le carte d'artista di Francesco Clemente curate da Bartolomeo Pietromarchi, passando per il concerto per quattro battiti di Marzio Zorio e l'Underground Book Rave domenicale firmato da Enrico Remmert e Giusi Brunetti.

L'identità visiva del progetto trae origine da questa profonda affinità culturale. Il volto che caratterizza l'immagine ufficiale deriva direttamente dagli archivi storici dell’Evergreen Review, riprodotto grazie al consenso concesso dalla celebre testata di New York che, tra gli anni Cinquanta e Settanta, ha rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per le avanguardie e la cultura radicale internazionale.

Gli spazi verranno temporaneamente allestiti grazie al prezioso contributo della Caffetteria Locale Luxemburg e Compagnia dei Caraibi che cureranno il Cocktail Bar. L'allestimento interior è curato dal brand londinese di tessuti Kirkby e ABITO Interior Design, con il progetto illuminotecnico di Traiano Luci.